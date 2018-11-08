Зампред «Белнефтехима» рассказал о стратегии изменения цен на топливо

Сложившиеся в Беларуси цены на горючее не компенсируют затраты на покупку нефти, в интервью БЕЛТА рассказал заместитель главы концерна Владимир СИЗОВ.

Несмотря на то, что в июле-сентябре 2018 года результаты работы наших нефтеперерабатывающих заводов улучшились, цена нефти за текущий год выросла в большей степени, чем стоимость топлива. Из этого следует, что цены надо повышать и дальше.

При этом Сизов подчеркнул, что моторное топливо – продукт, несущий в том числе социальную составляющую, потому ведомство не будет действовать так же резко, как изменяется рынок. Напротив, «Белнефтехим» будет придерживаться эволюционной стратегии изменения цен и не станет «перекладывать возникающие трудности на конечного потребителя».

Цены на топливо в Беларуси в 2018 году изменялись 22 раза. Чаще всего они повышались на 1 копейку.

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