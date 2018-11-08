ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зампред «Белнефтехима» рассказал о стратегии изменения цен на топливо

09.11.2018 18:25 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Зампред «Белнефтехима» рассказал о стратегии изменения цен на топливо
Фото из открытых источников

Сложившиеся в Беларуси цены на горючее не компенсируют затраты на покупку нефти, в интервью БЕЛТА рассказал заместитель главы концерна Владимир СИЗОВ

Несмотря на то, что в июле-сентябре 2018 года результаты работы наших нефтеперерабатывающих заводов улучшились, цена нефти за текущий год выросла в большей степени, чем стоимость топлива. Из этого следует, что цены надо повышать и дальше. 

При этом Сизов подчеркнул, что моторное топливо – продукт, несущий в том числе социальную составляющую, потому ведомство не будет действовать так же резко, как изменяется рынок. Напротив, «Белнефтехим» будет придерживаться эволюционной стратегии изменения цен и не станет «перекладывать возникающие трудности на конечного потребителя».  

Цены на топливо в Беларуси в 2018 году изменялись 22 раза. Чаще всего они повышались на 1 копейку.

Зампред «Белнефтехима» рассказал о стратегии изменения цен на топливо
Когда в Беларуси бензин стоил дороже всего?
Подробнее
 

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн намерен придерживаться эволюционной стратегии, то есть постепенно повышать стоимость бензина и дизеля.
 
Новости дня
Новости разные
 
После жалобы Белтелерадиокомпании из Ютуба исчезли почти все ролики политического блогера Nexta
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика