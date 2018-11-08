Приглашаем на праздник!

В субботу, 10 ноября, в районном центре культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Приглашаем быховчан и гостей Быховщины на торжество. На площади Октябрьской с 9.00 до 14.00 часов Вас ждут выставки декоративно-прикладного искусства мастеров района и сельскохозяйственной техники. Также будет организована работа торговли: чай, кофе, ароматная выпечка и вкусные шашлыки. Не забудьте взять с собой детей, их тоже ожидает множество сюрпризов.

Приходите на праздник, хорошее настроение будет обеспечено всем!