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Приглашаем на праздник!

09.11.2018 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Приглашаем на праздник!В субботу, 10 ноября, в районном центре культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК.

Приглашаем быховчан и гостей Быховщины на торжество. На площади Октябрьской с 9.00 до 14.00 часов Вас ждут выставки декоративно-прикладного искусства мастеров района и сельскохозяйственной техники. Также будет организована работа торговли: чай, кофе, ароматная выпечка и вкусные шашлыки. Не забудьте взять с собой детей, их тоже ожидает множество сюрпризов.

Приходите на праздник, хорошее настроение будет обеспечено всем!

 
 
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В субботу, 10 ноября, в районном центре культуры состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей...
 
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