В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции





Возле здания Слуцкого РОВД сегодня в торжественной обстановке был открыт памятный знак в честь 100-летия слуцкого отдела милиции.

Открытие памятного знака, установленного за счёт средств ветеранской организации Слуцкого РОВД, приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь.

Начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего поблагодарил ветеранов за их инициативу и отметил, что данный монумент символизирует незримую нить между поколениями сотрудников отдела внутренних дел.

Затем в актовом зале райотдела милиции прошло чествование ветеранов милиции, награждение денежными премиями и нагрудными знаками «100 лет Слуцкому РОВД».









































Slutsk-Gorod.by