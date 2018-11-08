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В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

09.11.2018 — Разное | Слуцк Город  
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В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

Возле здания Слуцкого РОВД сегодня в торжественной обстановке был открыт памятный знак в честь 100-летия слуцкого отдела милиции.

Открытие памятного знака, установленного за счёт средств ветеранской организации Слуцкого РОВД, приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь. 

Начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего поблагодарил ветеранов за их инициативу и отметил, что данный монумент символизирует незримую нить между поколениями сотрудников отдела внутренних дел. 

Затем в актовом зале райотдела милиции прошло чествование ветеранов милиции, награждение денежными премиями и нагрудными знаками «100 лет Слуцкому РОВД».

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции

В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции


Slutsk-Gorod.by

 
 
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Открытие памятного знака, установленного за счёт средств ветеранской организации Слуцкого РОВД, приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и...
 
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