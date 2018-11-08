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В Слуцке открыли памятный знак, посвящённый столетию районного отдела милиции
09.11.2018 — Разное | Слуцк Город
Возле здания Слуцкого РОВД сегодня в торжественной обстановке был открыт памятный знак в честь 100-летия слуцкого отдела милиции.
Открытие памятного знака, установленного за счёт средств ветеранской организации Слуцкого РОВД, приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД Республики Беларусь.
Начальник Слуцкого РОВД Владимир Герего поблагодарил ветеранов за их инициативу и отметил, что данный монумент символизирует незримую нить между поколениями сотрудников отдела внутренних дел.
Затем в актовом зале райотдела милиции прошло чествование ветеранов милиции, награждение денежными премиями и нагрудными знаками «100 лет Слуцкому РОВД».
Slutsk-Gorod.by
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Открытие памятного знака, установленного за счёт средств ветеранской организации Слуцкого РОВД, приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и...
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