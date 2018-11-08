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«Знамя Победы» передано в Хотимский район

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Патриотическая эстафета «Мы помним, мы гордимся» проходит на территории Могилевской области. В ходе нее происходит передача символического знамени «Победы» из района в район в рамках 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в торжественной обстановке в читальном зале Костюковичской библиотеки председатель Костюковичской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Нина Елисеенко передала «Знамя Победы» председателю Хотимского районного Совета ветеранов войны и труда Николаю Томашову и первому секретарю РК ОО «БРСМ» Анастасии Янченко.
Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

 
 
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Патриотическая эстафета «Мы помним, мы гордимся» проходит на территории Могилевской области. В ходе нее происходит передача символического знамени «Победы»...
 
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