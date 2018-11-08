Патриотическая эстафета «Мы помним, мы гордимся» проходит на территории Могилевской области. В ходе нее происходит передача символического знамени «Победы» из района в район в рамках 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня в торжественной обстановке в читальном зале Костюковичской библиотеки председатель Костюковичской районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов Нина Елисеенко передала «Знамя Победы» председателю Хотимского районного Совета ветеранов войны и труда Николаю Томашову и первому секретарю РК ОО «БРСМ» Анастасии Янченко.

Фото Дмитрия ЛАМЕКИНА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Знамя Победы» передано в Хотимский район Патриотическая эстафета «Мы помним, мы гордимся» проходит на территории Могилевской области. В ходе нее происходит передача символического знамени «Победы»...