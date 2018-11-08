Юные артисты Хотимщины блеснули талантами на конкурсе детского творчества «Планета радости»!

В Могилеве завершился открытый конкурс детского творчества «Планета радости», который проходил по двум направлениям деятельности: хореографическое и театральное. Хореографическое направление представлял Матвей Пискунов в номинации детский сюжетно-игровой танец. Это было дебютное выступление Матвея на областной сцене, которое увенчалось большим успехом и победой. Матвей награжден дипломом Лауреата I степени, памятным подарком, сладким призом и кубком победителя. Учитель Елена Кошкина награждена кубком и Грамотой открытого конкурса детского творчества «Планета радости».





Образцовые детские театральные коллективы «БРИЗ», «Зеркало» представляли театральное направление деятельности в номинациях: музыкальный спектакль; художественное слово. Наши юные артисты достойно представили интересную, яркую программу выступления.