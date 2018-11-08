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Юные артисты Хотимщины блеснули талантами на конкурсе детского творчества «Планета радости»!

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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В Могилеве завершился открытый конкурс детского творчества «Планета радости», который проходил по двум направлениям деятельности: хореографическое  и театральное. Хореографическое направление представлял Матвей Пискунов в номинации детский сюжетно-игровой танец. Это было дебютное выступление Матвея на областной сцене, которое увенчалось большим успехом и победой.  Матвей награжден  дипломом Лауреата I степени, памятным подарком, сладким призом и кубком победителя. Учитель Елена Кошкина награждена кубком и Грамотой открытого конкурса детского творчества «Планета радости».

Юные артисты Хотимщины блеснули талантами на конкурсе детского творчества «Планета радости»!

Образцовые детские театральные коллективы «БРИЗ», «Зеркало» представляли театральное направление деятельности в  номинациях: музыкальный спектакль; художественное слово. Наши юные артисты достойно представили интересную, яркую программу выступления.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве завершился открытый конкурс детского творчества «Планета радости», который проходил по двум направлениям деятельности: хореографическое  и...
 
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