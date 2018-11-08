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Петр Швец говорит о коллективе льнозавода: «Мы одна команда»

09.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Природа дождиками да понижением температуры напомнила о том, какая пора года на дворе. Рачительные хозяева стараются как можно быстрее закончить полевые работы. На первый план в сельхозпредприятиях выходит зяблевая обработка почвы. Хотимский льнозавод на протяжении последних десятилетий выступает не только как перерабатывающее предприятие, но и крупный производитель так нужного всем льна. Он первым рапортовал о завершении подъема зяби.
Площадь будущих посевов осталась неизменной — 1100 гектаров. Из них 282 гектара или 25,6% от всего объема вспахал на «Беларус-1221» с 4-корпусными плугами Петр Швец.- Конечно, чувствую удовлетворение от проделанной работы, — делится Петр Дмитриевич. — Во- первых, не подвела техника, а во-вторых, а может это и, во-первых, когда чувствуешь поддержку семьи, руководства завода, то это придает дополнительные силы и дополнительную ответственность. За время работы на льнозаводе, а это ни много, ни мало, а семнадцать лет, я понял, что мы как никогда сильны духом, мы, если надо, не считаемся со своим временем, выходим на работу и в выходные, и в праздники, мы — одна команда.
Всматриваюсь в глаза своего собеседника. В них читается, что выше сказанное не для красного словца, человек отвечает за свои слова. Семью Швец здесь всегда отмечают с лучшей стороны. Отец — пример для старшего сына Андрея, работающего рядом, а цементирующим звеном выступает их жена и мама, Елена Владимировна, также рабочая этого предприятия.
Проезжая мимо шох льнозавода, видим, что они не пустуют. Сейчас работа организована в три смены, хотя это стоило его работникам титанических усилий и потраченных нервов.
— Погода сделала свое «черное» дело, — говорит мастер по сырью Надежда Гавриленко. — Достаточно сказать, что из-за засухи погибло 168 гектаров льна. Но мы боролись за выращенный урожай и льнотресты для переработки хватит до нового урожая, основы которого заложены уже сегодня на пахоте, внесены глифосаты.
Действительно, боролись. В августе в нашем регионе сложились крайне неблагоприятные климатические условия для вылежки тресты, которая проходила медленно. И выполнить поступившую из Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ команду: обеспечить подъем льна до 10 сентября, значило потерять будущее волокно. Руководство льнозавода обратилось в РУП «Институт льна» дать свое заключение по данному вопросу. Любопытен документ, который подписал директор института И.А. Голуб. В частности, в нем говорится, что абсолютно достоверно на сроки подъема тресты указать невозможно и в профессионализме руководителей и специалистов Хотимского льнозавода сомневаться не нужно.
В общем, решение по срокам подъема тресты оставили за руководством льнозавода и оно оказалось верным. Это о команде, о которой говорил Петр Швец.

Александр ЛЕЙЧИНСКИЙ

 
 
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Природа дождиками да понижением температуры напомнила о том, какая пора года на дворе. Рачительные хозяева стараются как можно быстрее закончить полевые работы....
 
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