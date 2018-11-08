Водка появляется – мозги кончаются

Это древний ритуал: инспекторы уговаривают не ездить пьяными — все кивают. А потом напиваются и едут, убиваются и убивают. Может показаться, что кивают одни, убивают другие, но, конечно, нет. К сожалению, агитация действует, только пока водители трезвые…

Как наказать пьяного за рулем, когда ни штрафы, ни исправительные работы, ни возможность «загреметь» его уже не пугают? Об ужесточении наказаний за подобный беспредел говорилось долгие годы. И в 2013 году, наконец, созрели до конфискации «орудий преступления». Многие тогда очень скептически отнеслись к возврату в прошлое. Дескать, нашли еще один способ пополнения бюджета, а пьяные как ездили по дорогам, так и будут ездить — горбатого могила исправит. Однако с каждым годом количество автоконфиската неуклонно уменьшается.

В 2017 году по республике за преступления, предусмотренные ст. 317-1 Уголовного кодекса («Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения освидетельствования»), наказания получили более тысячи человек. Помимо прочего, специальной конфискации подверглись их транспортные средства. Специальная конфискация была применена в отношении 39 мопедов (скутеров), 48 мотоциклов, 861 легкового автомобиля, 2 грузовых автомобилей, 17 тракторов, 28 транспортных средств сельскохозяйственного и иного назначения.

***

Декабрьский вечер для Алексея Гусева проходил вполне обыденно. После ужина и приема лекарств коротал время перед телевизором, по которому показывали бесконечные однообразные сериалы. От лекарственной спиртовой настойки приятное тепло растеклось по всему телу.

— Наташ, — обратился он к своей сожительнице, — пойду прогуляюсь, свежим воздухом подышу.

Та, не отвлекаясь от телевизора, молча кивнула головой.

Алексей быстро накинул куртку и вышел из квартиры. На улице закурил, любуясь зимней снежной погодой. Время на часах показывало 9 вечера. За несколько затяжек докурил сигарету, выбросил в урну окурок и засунул руки в карманы. Обратно в квартиру он не спешил, просто стоял и дышал морозным воздухом, наслаждаясь вечерней тишиной.

Хоть настойка и была лекарственной, но она была спиртовой. Алексей к алкоголю был равнодушен, но сегодня внезапно захотелось продолжения «банкета», и он, нащупав в кармане ключи от автомобиля, направился в сторону гаража.

Через несколько минут БМВ, урча мотором, стояла на улице, а затем, выпустив облачко дыма из выхлопной трубы, медленно поехала в сторону центра.

Город, казалось, вымер, и свет от фар лениво скользил по безлюдным улицам. Усилившийся снегопад и снежная каша на дороге в этот вечер мало способствовали прогулкам и поездкам.

Неоновая вывеска «Бар» привлекла внимание Алексея, и он, припарковав машину, вошел в заведение. Приятный полумрак и тихая музыка создавали ощущения уюта.

Суетливый официант с меню появился как из-под земли, едва Алексей только присел за столик.

— Две пиццы на вынос, водки и салат, — сделал заказ Гусев. И официант исчез так же внезапно, как и появился.

Через несколько минут запотевший графин с водкой уже стоял на столе. Долго засиживаться желания не было, и, дождавшись пиццу, засобирался домой.

Путь до дома много времени не занял, но быстро попасть домой Алексею сегодня было не суждено. Ночная поездка была прервана сотрудниками ГАИ, и последующая проверка выявила состояние алкогольного опьянения. Отпираться было бесполезно, и Гусев полностью признал свою вину. Наказанием послужил солидный штраф и лишение «прав».

***

Свой день рождения Гусев решил отметить на даче, и летняя погода благоволила. День в хлопотах пролетел незаметно и ближе к вечеру стали собираться первые гости. Именинник без конца принимал поздравления, подарки, и, в скором времени потерял счет выпитому алкоголю.

Следующее утро началось с головной боли, мешающей выполнению работы по дому. Благо в холодильнике было пиво, которым Алексей лечил похмелье. Ближе к вечеру состояние Гусева улучшилось, и он решил отправиться на «тихую охоту», тем более вчера за столом зашел разговор о грибах, и присутствующие наперебой хвалились своими находками.

Путь до леса был близким, но, чтобы сэкономить время, решено было поехать на автомобиле. Однако грибному вояжу было суждено прерваться. По пути из леса Гусев был остановлен сотрудниками ГАИ, и медицинское освидетельствование вновь выявило алкогольное опьянение.

***

Через некоторое время состоялся суд, решением которого Гусев был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершённом в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение и назначил ему наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа сроком на 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 5 лет, со штрафом в размере 100 базовых величин. Автомобиль, на котором был задержан обвиняемый — подвергли специальной конфискации в доход государства.

P.S. Пьяный за рулем — преступник. Но это многие водители знают ровно до тех пор, пока трезвые. В таких ситуациях на 95 процентов виновата водка, а на 5 — то, что мозгов не хватает. Пока водки нет — мозги есть, водка появляется — мозги кончаются. А то, что стали отбирать машины, это правильно. Вы тоже так считаете?

Дмитрий Леонидов