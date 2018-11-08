Коварный дурман

Токсикомания — один из самых распространенных и опасных видов наркомании. Она Вызывает серьезное разрушение организма и сильную зависимость. токсикомания отличается от наркомании только в юридическом аспекте: она вызывается употреблением веществ, не отнесенных Минздравом к группе наркотиков, и на нее не распространяются правовые и уголовные акты, действующие в отношении наркоманов.

За последние двадцать лет токсикомания — вдыхание «летучих наркотически действующих веществ» (ЛНДВ) — приобрела характер эпидемии. Ежегодно во всем мире сотни детей и подростков с кульками на голове отправляются в мир иной. Средний возраст потребителей продукции химической промышленности — 8-15 лет. Учитывая масштабы распространения токсикомании и те необратимые разрушения, которые она производит в растущем организме и психике, можно серьезно говорить об угрозе будущему нации.

Воскресный осенний день выдался на удивление солнечным, хоть и довольно ветреным. Решив не тратить последние погожие деньки на сидение перед компьютером, Алексей Зайцев и Вячеслав Никифоров решили немного прогуляться по поселку. Время близилось к обеду. Друзья неторопливо шли по тротуару, обсуждая последние новости. Вблизи одной из многоэтажек их внимание привлек молодой человек, который вел себя, мягко сказать, неадекватно – сидел на лавочке, что-то агрессивно выкрикивал, лицо, руки и верхняя одежда были в грязи. А ведь совсем рядом детская площадка, в песочнице весело копошилась малышня. Оценив масштаб возможной угрозы, Вячеслав и Алексей одновременно достали мобильные телефоны и стали вызывать милицию, держа «неадеквата» в поле зрения – мало ли что с человеком, и что у него на уме.

***

Сергей Котов с утра не знал чем заняться. Особого круга друзей у него не было, так, скорее несколько знакомых. Дома было скучно, и он решил скрасить досуг за, по его мнению, вполне безобидным мероприятием – немножко расслабиться, благо для этого имелось все необходимое.

Пагубную привычку Сергей приобрел давно. Попробовал – и сам не заметил, как втянулся, как стал токсикоманом. Со своей проблемой он ни к кому не обращался и помощи в своей беде не просил. Наивно думал, что в любой момент сам сможет справиться и «завяжет», не признавая тот факт, что уже крепко запутался в паутине токсического дурмана.

После нескольких вдохов приятно зашумело в голове, настроение заметно улучшилось, по телу прокатилась приятная волна тепла.

«Мало, нужно подышать еще» — мысли одна за одной клубились в одурманенном мозгу Сергея и он не заметил, как оказался на лавочке возле детской площадки.

Еще несколько вдохов и опьянение переросло в следующую стадию. Все вокруг стало казаться ярким, звучным, хотелось петь и смеяться. Вслед за этим сознание накрыла пустота…

***

Милиция подоспела вовремя, молодой человек не успел причинить вред ни себе, ни окружающим. Освидетельствование врачами подтвердило факт опьянения, и в итоге молодой токсикоман был привлечен к административной ответственности.

После такого позорного происшествия Сергею нужно было сделать определенные выводы и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Однако он решил идти совершенно другим путем – стал более осторожным и осмотрительным, в поле зрения сотрудников РОВД больше не попадал. До поры, до времени…

***

В один из летних дней в квартире Зинаиды Прутковской зазвонил домашний телефон. В трубке она услышала встревоженный голос сестры Валентины.

— Зина, у тебя на дачном участке какой-то тип подозрительный ошивается, ходит без майки и в руках что-то носит. Вон, за сарай твой пошел. Приезжай быстрее, вместе посмотрим, что он там делает, а то мне одной боязно, и соседи все на работе.

— Без меня ничего не предпринимай, сейчас приеду, — Зинаида положила трубку, торопливо оделась и вышла из квартиры.

Путь на дачу занял немногим более 10 минут. Сестра ждала возле калитки во двор.

— Он еще там, в руках у него странный пакет. Сидит и сам с собой то разговаривает, то смеется, — ввела Зинаиду в курс дела сестра. – Может милицию вызовем?

Зинаида отмахнулась от сестры, в надежде, что самой удастся прогнать странного хулигана. Однако она серьезно ошибалась. Состояние нашего «старого знакомого» Сергея Котова оставляло желать лучшего. Он полностью не отдавал отчета своим действиям, стал кричать на женщину, размахивать руками, потом и вовсе издавать нечленораздельные звуки.

В итоге Зинаида испугалась и вызвала милицию. Хотя, если думать логично, то так нужно было поступить сразу. А если бы у него в руках был нож…

***

Позднее результат экспертизы подтвердил наличие в крови токсических веществ. Был обнаружен ацетон, метилэтилкетон, толуол.

Помимо этого экспертом у него была выявлена легкая умственная отсталость. О причине же этой отсталости остается лишь догадываться…

Вину свою Сергей признал полностью, но это не помогло избежать ему наказания в виде ареста и принудительного лечения от токсикомании по месту отбывания наказания.

P.S. Поможет ли лечение нашему «герою», сможет ли он полноценно вернутся в общество покажет время. Вот так, порой, опрометчивые поступки калечат молодые жизни…

Дмитрий ЛЕОНИДОВ