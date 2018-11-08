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Пятничный совет 1146.BY: «Призраки дома на холме» и немного лирики

09.11.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Традиционный пятничный совет 1146.BY.

Привет, дорогие читатели, подписчики, доброжелатели и недоброжелатели, а также те, кому, в общем-то, все равно — просто заняться нечем. Давненько мы ничего не советовали. Да что там — давненько мы вообще ничего путного не делали. Недоброжелатели и вовсе могли подумать, что портал 1146.BY слился, сдулся, вышел в тираж. Так вот — хрен вам. Просто небольшая пауза — здоровье само себя не поправит, скоро будем удивлять пуще прежнего.

Но это все лирика. А у нас тем временем очередной пятничный совет редакции и, как не сложно догадаться, советовать будем новый американский сериал от Netflix «Призраки дома на холме». Ужастик — вымирающий жанр, поэтому в качестве поклонников жанра особенно приятно отметить, что еще есть порох в пороховницах.


Возможно, кому-то сие творение может показаться не таким уж и новым. И не только по причине того, что премьера первой серии была аж целого 7 октября (аккурат тогда и поправлялось здоровье), просто этих самых «Призраков дома на холме» было более чем предостаточно. В 1999 году вышел фильм Яна де Бонта, который в свою очередь был ремейком одноименного фильма 1963 года, и все это еще и по книге Шерли Джексон 1959-го.

И тут, на тебе, в 2018 режиссер Майк Флэнеган («Игра Джералда», «Уиджи. Проклятие доски дьявола»), заручившись «нетфликсовским» бабосом и собственным талантом, выпустил современную версию (по его словам, ремикс). Причем в формате сериала, хотя, если честно, воспринимается он настолько целостно, что некоторым полнометражным картинам впору позавидовать.

Вообще в последнее время индустрию знатно перекосило в сторону сериалов — они на самом деле стали гораздо увлекательнее фильмов. Но это совсем другая история, как-нибудь обязательно поговорим.


Так вот, оригинал (и книга, и фильм) рассказывает историю антрополога Джона Монтегю, который всю жизнь занимался изучением сверхъестественных явлений, пока не наткнулся на Хилл-Хаус, где и поселился на какое-то время с тремя испытуемыми. Там, понятное дело, творится всякая чертовщина — в одну из участниц эксперимента, типа, вселяется призрак… или не призрак. Короче, тонкий психологизм заключается в том, что читатель (и смотритель) сам решает, что это было.

Удобно, не правда ли? Мол, все призраки живут рядом с тараканами в вашей башке. Но это не точно.

В общем, Майк Флэнаган настолько охренел от гениальности произведения и первой экранизации, что на первых порах думал отказаться от режиссерского кресла. Кроме того, он совершенно не понимал, как это все можно растянуть на целый сезон сериала. Благо специалистов подобного рода в индустрии сейчас хоть отбавляй, и после пары сеансов Майк все-таки согласился. К счастью.


Проблемку частично решили, добавив в сериал целую кучу новых персонажей. То бишь в Хилл-Хаус с целью его ремонта и продажи вселяются многодетные ма и па — Хью и Оливия Крейн, а также их детишки — Ширли, Стив, Тео и близнецы Нелл и Люк. С ними, понятное дело, тоже начинает твориться всякое, и в конечном итоге семейство, пусть и не в полном составе (обойдемся без спойлеров), в спешке покидает поместье. Это если вкратце.

Тут бы и сказочке конец, но у нас же сериал. Поэтому дальше в угоду хронометражу нас переносят на 26 лет вперед и показывают основательно повзрослевших и местами постаревших Крейнов. Видок, стоит отметить, у них тот еще. И вот уже оттуда, из светлого будущего, зрителей начинают ожесточенно флешбэчить тем, что на самом деле произошло во время давнишнего проживания Крейнов в Хилл-Хаус.

И, знаете, получилось действительно увлекательно и… страшно. Серьезно, давненько нам не было так жутенько, как при просмотре сериала «Призраки дома на холме». Правда, смотреть рекомендуем исключительно на ночь глядя, тогда эффект гарантирован. А вот из минусов предсказуемо можно отметить некоторую затянутость повествования. Но тут, как говорится, кто бы сомневался.


 
 
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