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Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»

09.11.2018 18:03 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Друзья, начинаем голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети». Оно завершится в 24.00 15 ноября.

Участники, набравшие наибольшее количество голосов (по три лидера в номинации), пройдут в финал и будут участвовать в итоговой фотосессии, которая состоится 17-18 ноября. Итоговое голосование пройдет на сайте газеты 19-22 ноября. После чего мы объявим победителей. Напоминаем: распределение голосов пройдет следующим образом: 50% – мнение коллектива редакции, 50% – это ваши голоса на сайте газеты: kamenec.by.

За «накрутку» (наши специалисты легко это обнаружат) участники будут дисквалифицированы!

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»

Голосование в номинации "Лицо НК-2019 Дети"

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Голосование завершится 16 ноября 2018 в 00:00

Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети» Загрузка ...

 
 
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Друзья, начинаем голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети». Оно завершится в 24.00 15 ноября. Участники, набравшие наибольшее количество голосов... Сообщение...
 
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