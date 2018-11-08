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Голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети»
09.11.2018 18:03 — Разное | Навiны Камянеччыны
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Друзья, начинаем голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети». Оно завершится в 24.00 15 ноября.
Участники, набравшие наибольшее количество голосов (по три лидера в номинации), пройдут в финал и будут участвовать в итоговой фотосессии, которая состоится 17-18 ноября. Итоговое голосование пройдет на сайте газеты 19-22 ноября. После чего мы объявим победителей. Напоминаем: распределение голосов пройдет следующим образом: 50% – мнение коллектива редакции, 50% – это ваши голоса на сайте газеты: kamenec.by.
За «накрутку» (наши специалисты легко это обнаружат) участники будут дисквалифицированы!
ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
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Друзья, начинаем голосование в номинации «Лицо НК-2019 Дети». Оно завершится в 24.00 15 ноября. Участники, набравшие наибольшее количество голосов... Сообщение...
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