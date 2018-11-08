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В Шотландии впервые в мире введут школьные уроки по правам ЛГБТИ

09.11.2018 18:30 — Разное | KYKY  
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Шотландия станет первой страной в мире, которая включит преподавание прав ЛГБТИ в школьную программу. Активисты кампании, которая этого добивалась, называет событие «историческим моментом», пишет The Guardian.

Ученикам расскажут об истории движения, а учителя будут бороться с проявлениями гомофобии и трансофобии в классе.

До 1980 однополые отношения в Шотландии считались уголовным преступлением, затем с 1988 по 2001 была запрещена «пропаганда гомосексуальности», а в 2003 ЛГБТИ-отношения перестали быть как-либо наказуемы. 

Джордан Дейли, один из активистов, назвал это событие «монументальной победой в нашей кампании и историческим моментом для страны». Исследование в рамках кампании показало, что девять из десяти ЛГБТИ-шотландцев терпят гомофобию в школе, а 27% пытались совершить самоубийство из-за издевательств.

Замминистра Джон Свинни сказал, что Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран Европы в вопросе прав ЛГБТ: «Я рад объявить, что мы станем первой в мире страной, которая интегрирует в образование учебную программу, посвящённую теме ЛГБТИ. Наша система образования должна поддерживать всех, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал». 

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Шотландия станет первой страной в мире, которая включит преподавание прав ЛГБТИ в школьную программу. Активисты кампании, которая этого добивалась, называет...
 
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