В Шотландии впервые в мире введут школьные уроки по правам ЛГБТИ

Шотландия станет первой страной в мире, которая включит преподавание прав ЛГБТИ в школьную программу. Активисты кампании, которая этого добивалась, называет событие «историческим моментом», пишет The Guardian.

Ученикам расскажут об истории движения, а учителя будут бороться с проявлениями гомофобии и трансофобии в классе.

До 1980 однополые отношения в Шотландии считались уголовным преступлением, затем с 1988 по 2001 была запрещена «пропаганда гомосексуальности», а в 2003 ЛГБТИ-отношения перестали быть как-либо наказуемы.

Джордан Дейли, один из активистов, назвал это событие «монументальной победой в нашей кампании и историческим моментом для страны». Исследование в рамках кампании показало, что девять из десяти ЛГБТИ-шотландцев терпят гомофобию в школе, а 27% пытались совершить самоубийство из-за издевательств.

Замминистра Джон Свинни сказал, что Шотландия уже считается одной из самых прогрессивных стран Европы в вопросе прав ЛГБТ: «Я рад объявить, что мы станем первой в мире страной, которая интегрирует в образование учебную программу, посвящённую теме ЛГБТИ. Наша система образования должна поддерживать всех, чтобы они могли полностью реализовать свой потенциал».