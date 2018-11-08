Белорусские хоккеисты играют против Словении. Онлайн

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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч «Кубка четырех наций velcom». Соперник подопечных Андрея Сидоренко — команда Словении.

В первой игре белорусы одержали волевую победу над Францией (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде.

Что касается словенцев, то они приехали в Минск без своих лидеров и уступили на старте Латвии — 1:4.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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