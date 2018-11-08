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Белорусские хоккеисты играют против Словении. Онлайн

09.11.2018 19:12 — Разное | Tut.by  
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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч «Кубка четырех наций velcom». Соперник подопечных Андрея Сидоренко — команда Словении.

В первой игре белорусы одержали волевую победу над Францией (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде.

Что касается словенцев, то они приехали в Минск без своих лидеров и уступили на старте Латвии — 1:4.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Теги: Минск
 
 
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Сборная Беларуси по хоккею проводит сегодня второй матч "Кубка четырех наций velcom". Соперник подопечных Андрея Сидоренко - команда Словении.
 
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