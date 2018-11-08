В октябре физлица снова стали чистыми продавцами валюты

То есть, белорусы одиннадцатый месяц подряд выступили чистыми продавцами долларов и евро. Но разница при этом получилась небольшая – 44,3 млн долларов.





Напомним, в сентябре цифра была еще меньше – всего 6,7 млн.





В январе сальдо составляло 37,1 млн, в феврале – 127,4 млн, в марте – 138,8 млн, в апреле – 147,2 млн, в мае – 207,3 млн, в июне – 139,1, в июле – 126,1, в августе – 152,4 млн.





Всего же за январь-октябрь физлица приобрели валюты на 6 529,9 млн долларов, а продали на 7 656,5 млн. Минусовая разница составила 1 126,5 млн, то есть более миллиарда.







