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В октябре физлица снова стали чистыми продавцами валюты

09.11.2018 18:58 — Разное | Партизан  
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По данным Нацбанка, в октябре физлица приобрели наличной и безналичной валюты на 749,5 млн долларов, а продали на 793,9 млн.

То есть, белорусы одиннадцатый месяц подряд выступили чистыми продавцами долларов и евро. Но разница при этом получилась небольшая – 44,3 млн долларов.

Напомним, в сентябре цифра была еще меньше – всего 6,7 млн.

В январе сальдо составляло 37,1 млн, в феврале – 127,4 млн, в марте – 138,8 млн, в апреле – 147,2 млн, в мае – 207,3 млн, в июне – 139,1, в июле – 126,1, в августе – 152,4 млн.

Всего же за январь-октябрь физлица приобрели валюты на 6 529,9 млн долларов, а продали на 7 656,5 млн. Минусовая разница составила 1 126,5 млн, то есть более миллиарда.



 
Теги: Курсы валют
 
 
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По данным Нацбанка, в октябре физлица приобрели наличной и безналичной валюты на 749,5 млн долларов, а продали на 793,9 млн.
 
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