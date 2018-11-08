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В Турции вновь начались массовые аресты

09.11.2018 18:38 — Разное | Партизан  
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В Стамбуле задержаны 103 военных.



Как передает Oxu az, об этом в пятницу сообщают турецкие СМИ.

Сообщается, что среди арестованных имеются офицеры и высокопоставленные военные.

Согласно информации, в ходе следствия было установлено, что задержанные военные имели контакты с террористическим движением FETO.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал, что в рамках борьбы с террористическим движением FETO из рядов ВС Турции были уволены 15 153 человека. По словам Акара, чистки в рядах ВС продолжатся.

Напомним, что 15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.

 
 
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В Стамбуле задержаны 103 военных.
 
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