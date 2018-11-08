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Нелегальным беженцам закрыли дорогу в США: Трамп подписал важный документ
Президент США Дональд Трамп заявил о подписании прокламации, которая ограничивает предоставление убежища нелегальным иммигрантам.
Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, этот документ не позволит нелегалам подавать документы на статус беженца в США.
Как отмечается, подобные меры связаны с приближением каравана мигрантов в несколько тысяч человек к границе США.
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Президент США Дональд Трамп заявил о подписании прокламации, которая ограничивает предоставление убежища нелегальным иммигрантам.
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