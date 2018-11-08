"Старые лидеры, в том числе Лукашенко, показывают неприятие ценностей, которые несет Пашинян"

UDF.BY . 8 ноября в Астане переговоры завершились безрезультатно. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что следующие полтора года Организацию Договора о коллективной безопасности должен возглавлять их представитель (предыдущего армяне отозвали досрочно), а Александр Лукашенко полагает, что пришла очередь назначить представителя от Беларуси – согласно утвержденному порядку, пишет





Почему этот вопрос оказался настолько принципиальным для руководителей стран, входящих в ОДКБ?









«Возьмем великолепную тройку: Путин, Назарбаев, Лукашенко – они собственно и заправляют всем»





Военный эксперт Александр Алесин отметил в комментарии для UDF.BY, что генеральный секретарь ОДКБ ведет техническую работу и следит за выполнение принятых на саммите решений.





«Я не считаю, что генсек является лицом, которое принимает какие-то серьезные решения. Если наш Зась туда попадет, то будет заниматься примерно тем же, чем на посту секретаря Совета безопасности Беларуси. Вести текущую работу, следить за исполнением решений, посещать страны, выступать проводником генерального курса. Принимать самостоятельные решения, нести отсебятину он не сможет», – полагает Александр Алесин.





По мнению эксперта, безрезультатные переговоры в Астане можно объяснить тем, что Никол Пашинян является новым лицом в группе старых лидеров.





«Он отличает от других глав государств, большинство из которых являются авторитарными лидерами и давно занимают свои посты. Возьмем великолепную тройку: Путин, Назарбаев, Лукашенко – они собственно и заправляют всем. Эти страны и по военному, и по экономическому потенциалу наиболее значимы в ОДКБ, – отметил Александр Алесин. – А Пашинян – новая фигура, которая до недавнего времени находилась в оппозиции к авторитарным властям в Армении. Возможно, решение старых лидеров говорит о неприятии того политического курса, который проводит Пашинян. Старые лидеры показывают свою сплоченность и неприятие тех ценностей, которые несет Пашинян».









Скриншот с видео president.gov.by









«Контроль над позицией генсека гарантирует Беларуси, что деятельность ОДКБ не будет политизироваться»





Директор Центра стратегических и внешн олитических исследований Арсений Сивицкий придерживается несколько иного мнения.





По его мнению, несмотря на то, что ОДКБ сегодня «во многом является виртуальным военно-политическим блоком», состоящим из государств с существенно различающимися военно- и внешнеполитическими приоритетами, контроль и определение повестки дня организации занимает важное место в политике каждой из входящих в ОДКБ стран.





«То есть каждое государство-участник ОДКБ пытается использовать данную организацию для решения тех или иных собственных внешнеполитических задач», – подчеркнул Арсений Сивицкий.





С учетом того, что Генсек ОДКБ играет важную координирующую роль внутри организации, включая определение повестки дня, борьба за эту позицию имеет свои резоны, считает эксперт.





Так, для Армении ОДКБ является инструментом мобилизации поддержки, прежде всего России, в противостоянии с Азербайджаном. Для России ОДКБ является способом институциональной фиксации сферы своего геополитического влияния и элементом блокового противостояния с Западом.





Для Беларуси данные установки являются неприемлемыми с точки зрения стратегических интересов и внешнеполитической философии. Беларусь не заинтересована в том, чтобы быть вовлеченной в армяно-азербайджанское противостояние или же блоковую конфронтацию между Западом и Россией. Традиционно Беларусь исходит с позиций бесконфликтной дипломатии, отметил директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований.









«В этой связи контроль над позицией генсека ОДКБ для Беларуси выступает гарантией того, что деятельность организации не будет политизироваться в интересах отельных государств, а сама ОДКБ не будет втянута в такие конфликты или кризисы, которые выходят за рамки коллективных оборонных обязательств», – полагает Арсений Сивицкий.





Он также добавил: в отличие от конфронтационной повестки, которую пытаются навязывать некоторые страны ОДКБ, Беларусь традиционно продвигает конструктивную повестку: усиление взаимодействия ОДКБ с другими международными организациями, прежде всего ООН и ОБСЕ, выполнение обязательств в соответствии с соглашениями о военно-техническом сотрудничестве внутри ОДКБ, координация усилий в противодействии новым глобальным вызовам и угрозам и т.д.





По мнению Арсения Сивицкого, и 6 декабря в Санкт-Петербурге утверждение кандидатуры нового генсека будет проходить нелегко.





На его взгляд, оставшееся время будет периодом дипломатического торга между странами-участницами ОДКБ. Формально, Армения настаивает на технической замене своего представителя, Москва занимает пока что выжидательную позицию, играя на противоречии амбиций Минска и Еревана. Сейчас главный вопрос, что предложит Ереван Москве за то, чтобы Кремль поддержал армянскую позицию.





«Однако если эти уступки со стороны Армении окажутся недостаточно ценными, Москва вполне может согласиться и на белорусского генсека, особенно если это будет Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась. Это такой способ вывести с политической сцены Беларуси тяжеловеса-силовика, который был ответственным за внедрение новых доктринальных подходов в сфере национальной безопасности и обороны, исходя из текущей геополитической ситуации в регионе», – считает Арсений Сивицкий.