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Для ОАО "Гродно Азот" ищут крупный кредит

09.11.2018 18:28 — Разное | Партизан  
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Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время посещения «Гродно-Азот» рассказал о планах по строительству нового азотного комплекса.



"Задумка следующая: 15% (около $250 млн) это собственные средства ОАО "Гродно Азот", остальные - привлеченные. Один из вариантов - китайская кредитная линия, прорабатываются и альтернативные возможности. В частности, средства консорциума белорусских и российских банков", - отметил Игорь Ляшенко, которого цитирует сайт правительства. 

Напомним, что ранее сообщалось о желании европейских банков инвестировать в этот проект. Видимо, не срослось.

Запуск комплекса запланирован на 2024 год.


 
Теги: Гродно
 
 
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Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время посещения «Гродно-Азот» рассказал о планах по строительству нового азотного комплекса.
 
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