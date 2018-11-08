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Для ОАО "Гродно Азот" ищут крупный кредит
Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время посещения «Гродно-Азот» рассказал о планах по строительству нового азотного комплекса.
"Задумка следующая: 15% (около $250 млн) это собственные средства ОАО "Гродно Азот", остальные - привлеченные. Один из вариантов - китайская кредитная линия, прорабатываются и альтернативные возможности. В частности, средства консорциума белорусских и российских банков", - отметил Игорь Ляшенко, которого цитирует сайт правительства.
Напомним, что ранее сообщалось о желании европейских банков инвестировать в этот проект. Видимо, не срослось.
Запуск комплекса запланирован на 2024 год.
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Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко во время посещения «Гродно-Азот» рассказал о планах по строительству нового азотного комплекса.
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