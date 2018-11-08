После жалобы Белтелерадиокомпании из Ютуба исчезли почти все ролики политического блогера Nexta

"Наша Нива" . Степан — сын журналиста Белсата Александра Путило. Парень сотрудничает с Белсатом под псевдонимом «Степан Светлов» и ведет свой персональный видеоблог, насчитывающий 192 тысячи подписчиков, пишет





Блогер приобрел популярность как автор видеороликов с кричащими заголовками в стиле «Хартии-97», посвященными общественно-политической жизни Беларуси. В роликах он часто использовал видео государственных телеканалов, однако сопровождал их своим комментарием.





Сейчас на канале осталось лишь несколько видео. Остальной контент удален.









Степан Путило









Как объясняет сам блогер, причиной случившегося стали жалобы государственных телеканалов. На него раньше жаловались и сотрудники СТВ, и глава БТ Иван Эйсмонт. Сначала они апеллировали к использованию торговых знаков (логотипов) телеканалов. Затем стали жаловаться на использование видео, то есть на нарушение авторских прав. Это сработало. Сначала удалили два видеоролика.





После того как к жалобам присоединился и канал ОНТ, Ютуб заблокировал два видеоролика блогера. Еще два ролика были удалены. Остальные видео убрал сам блогер, опасаясь жалоб. Еще одна жалоба может привести к блокировке канала.









Сам Степан Путило утверждает, что лишь цитировал видео. А это, по его мнению, разрешено законодательством Беларуси. Вместе с тем Ютуб, принимая то или иное решение, руководствуется американским законодательством.



