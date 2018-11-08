"Страшные люди". Как Юровичи, где местная "гопота" до смерти забила соседа, живут в постоянном страхе

Досталось и его супруге Оксане. Женщина закрылась дома, но нападавших это не остановило: они выбили дверь и ворвались в жилище. Ее они тоже избили. В зверском преступлении подозревают троих местных жителей, самому младшему только-только исполнилось 17.





Деревню Юровичи обожают туристы. Одни — за щедрое историческое прошлое: среди находок археологов здесь — и остатки средневекового города, и стоянки первобытного человека, и даже кости мамонта. Другие — за намоленность мест: на горе в деревне с незапамятных времен возвышается крест, рядом — древний монастырь.





Через дорогу от святого места — дом, в котором проживали братья 25-летний Павел и 17-летний Григорий. Теперь они в изоляторе: с ними и еще одним фигурантом дела — 20-летним Виталием — работают следователи.





4 ноября Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух жителей агрогородка Юровичи.





По подозрению в совершении преступления задержаны трое местных жителей в возрасте 25, 20 и 17 лет. Расследование уголовного дела взято на личный контроль начальником УСК по Гомельской области, ранее сообщал СК.





Пока одних жителей Юровичей допрашивают, другие никак не могут поверить в случившееся и снова и снова пересказывают друг другу подробности той страшной ночи.





Информации пока мало, но одно местные знают точно: произошедшее в их деревне — не случайность, а закономерность. Говорят, рано или поздно что-то подобное и должно было произойти.





Оказывается, Павел и Григорий (в деревне их прозвали «чуды») не первый год держали в страхе всю округу. И даже сейчас, когда молодые люди под стражей, сельчане признаются, что всерьез опасаются за свою безопасность — и просят не фотографировать их и не называть имен.





— Еще неизвестно, посадят этих или нет. Может, как обычно, все сойдет с рук, — сомневается местная жительница.





— А если и посадят, то что? Другие «чуды» подрастают. Ему [младшему брату Павла и Григория] всего 12 лет, а он Светкину дочку в школе пугает: «Я тебя изнасилую». Чуть не каждый день ей это говорит. Это страшные люди, очень, — переходит на шепот другая сельчанка.





Со дня на день в деревне ждут возвращения Василия — родного дядьки задержанных братьев. Сейчас он находится на лечении в психиатрической больнице, до этого дважды отбывал сроки за изнасилования. В перерывах между отсидками мужчина «занимался воспитанием» племянников.





— «Воспитал» он хорошо их. И воровали, и избивали, и насиловали, и угрожали. Только вот доказать все это получалось редко. Говорят, у них какой-то крутой адвокат имеется, то ли родственник, то ли друг, — сетуют местные.

#1#

А преступления банды тем временем становились все более жестокими. Так, весной компания разгуливала по деревне с обрезом и отстреливала домашних собак.





Мария Ивановна (имя изменено) до сих пор, вспоминая одну майскую ночь, не может говорить спокойно:





— Половина первого ночи, я телевизор глядела. Собака сильно залаяла. Думаю, на каго ж она рвецца так. Подхожу в зале к окну, сбоку шторку открываю, а тут молния как сверкнула, я и обомлела — стоят они втроем, «чуды» эти. Я вниз к полу и — на диван. И только села, сразу выстрел такой страшный. Два часы я на полу на коленах сидела. Потом решилась выйти к собаке — а она не шевелится.





Жители Юровичей утверждают, что молодые люди расстреляли не менее 10 собак. Убивали почему-то только породистых.





— У Дубровского собаку убили, у Ященко и у Голубева. Ой, богато постреляли. У кого лайку, у кого овчарку.





Кто-то все-таки осмелился написать заявление в милицию. Возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Когда люди узнали, что обвиняемым по делу проходит лишь несовершеннолетний Григорий, говорят, удивились. Парню дали 2 года и месяц «домашней химии» — и он после суда вернулся в родную деревню.





— Да что собаки! Вон Витю избили, что еле по хате ноги тягает, говорят, что даже на привязи его под полом держали, — шокируют очередным фактом сельчане. — Съездите на конец села, убедитесь, — и женщины называют адрес.





У старого дома на два окна на окраине Юровичей нас встречает баба Аня. Не скрывает: сына действительно избили. Прямо в канун Дня матери, 13 октября, уточняет пенсионерка.





Но кто?





Об этом Виктор молчит. Велел молчать и ей.





— Пришел, весь черный: и лицо, и вся спина в синяках. Две недели не вставал, даже в туалет не мог сходить. Как ни спрашивала — молчит. Врача вызвать не дал, про милицию и речи нет. Правда, к нам все равно приезжал следователь, но он даже ему ничего не сказал, — и женщина вдруг спохватывается и просит не копаться в этом: «Ведь все в итоге обошлось».





Зато «не обошлось» с погибшим от рук местной банды Сергеем. Друзья рассказывают, что мужчина был не из робкого десятка, умел постоять и за себя, и за других, но в ту роковую ночь силы были неравные.





— Он вышел покурить и услышал крики. Пошел на помощь — и поплатился. Изувечили так, что, когда скорая забирала, люди наши даже узнать его не могли. Следователь говорит, что били тяжелым предметом, — рассказывает сосед убитого.





У Сергея осталась жена, двое детей и внуки.





В Юровичском сельском совете произошедшее в агрогородке не комментируют, ссылаясь на тайну следствия. Местные власти организуют в деревне сельский сход с участием представителей Следственного комитета. Свою историю страха людям в погонах сможет рассказать каждый — и люди очень ждут.





Хоть и продолжают бояться.