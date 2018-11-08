Население в Беларуси в 2019 году будет возмещать около 20% себестоимости тепловой энергии. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель председателя Госстандарта - директор департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60487.php

Читать полностью в источнике с фото:





По итогам 2017 года население возмещало 16,9% затрат на оказание услуг по теплоснабжению. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прогнозирует этот показатель на 2018 год на уровне 19,5%.

"В 2019 году население будет возмещать около 20% от себестоимости тепловой энергии. Скачкообразный рост тарифов для населения в ближайшее время не предусматривается. Есть решение Президента, правительства , согласно которому стоимость коммунальных услуг, куда входит и оплата электрической, тепловой энергии, будет расти не более чем на $5 в год", - отметил Михаил Малашенко.

Он также обозначил перспективу строительства жилья, в котором для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи будет использоваться только электричество. "Такие пилотные проекты в 2019 году будут апробированы. Необходимо, чтобы этому предшествовала работа по оптимизации тарифов на электронагрев в системе ЖКХ. Будем двигаться дальше в этом направлении", - добавил директор департамента.