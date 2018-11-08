"Белнефтехим" рассказал о дальнейшей стратегии изменения цен на топливо

Нынешние цены на топливо на АЗС пока не позволяют компенсировать возросшие затраты на покупку нефти, сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов в интервью БЕЛТА.



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По словам Владимира Сизова, в третьем квартале 2018 года результаты финансово-хозяйственной деятельности НПЗ улучшились. Однако стоимость нефти в текущем году выросла больше, чем цена автомобильного топлива в Беларуси. Совокупность роста цен на сырье на мировых рынках и изменение курса национальной валюты привели к росту финансовой нагрузки на нефтепереработку.

"Понимая, что моторное топливо - продукт, который несет и социальную составляющую, мы не можем действовать так же резко, как изменяется рынок, стараемся демпфировать эти процессы и эволюционно, постепенно, проводим повышение. Вы видите стратегию - плавное повышение на 1 копейку. Некоторые критикуют концерн "Белнефтехим" за рост цен на АЗС. Хочу обратить внимание, что в данном случае концерн действует на стороне потребителя, ограничивая рост цен значительно более низким уровнем, чем это необходимо НПЗ для ведения рентабельной производственной деятельности и модернизации", - отметил зампред "Белнефтехима".

"Мы будем придерживаться эволюционной стратегии по изменению цен на топливо, не делая резких шагов и не перекладывая полностью все проблемы на потребителя. Вместе с тем должно быть понимание: производитель сейчас не может сам покрывать все убытки от поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Потребитель тоже должен чувствовать изменившиеся условия поставок сырья, иначе рано или поздно ухудшение финансового состояния заводов может привести к тому, что они не смогут, поддерживая необходимый объем производства нефтепродуктов и их качество, реализовывать свою программу развития", - сказал Владимир Сизов.

Что касается перспектив дальнейшего повышения цен, то ситуация будет взвешиваться в зависимости от положения на НПЗ, которые накопили финансовые потери в период высоких цен на сырье и не соответствующих им цен на внутреннем рынке. "Пока мы не видим, что достигли того уровня цены, который позволяет компенсировать возросшие затраты на покупку нефти. Более того, надо понимать, что анонсированный налоговый маневр будет еще больше усугублять ситуацию", - резюмировал зампред "Белнефтехима".