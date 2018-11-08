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Форум НПО Брестчины пройдет в Бресте впервые за 20 лет

09.11.2018 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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8 декабря в Бресте пройдет Форум неправительственных организаций Брестчины, который соберет представителей третьего сектора области, а также почетных гостей и партнеров: журналистов, спонсоров, бизнесменов и представителей местных властей.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60483.php

Форум НПО Брестчины пройдет в Бресте впервые за 20 лет

В прошлый раз Форум общественных организаций Брестской области состоялся в 1998 году. С того времени появились новые организации и инициативы, которые помогают решать проблемы общества в различных сферах жизни. У представителей НПО Брестчины будет возможность познакомиться между собой, наладить личные контакты, узнать о деятельности других организаций области.

Во время Форума пройдет обсуждение наиболее актуальных для брестских НПО вопросов:

– поиск финансирования;

– взаимоотношения с органами власти;

– сотрудничество со средствами массовой информации.

Экспертами на Форуме выступят представители конкурса социальных проектов “Social Weekend”, онлайн-журнала “Имена”, школы молодых менеджеров публичного администрирования “SYMPA”, правозащитной организации “Human Costanta”, онлайн-изданий “CityDog”, “Бинокль”, “Intex-press” и другие специалисты.

Участники Форума будут иметь возможность:

– высказать своё мнение о наиболее острых проблемах, которые стоят перед гражданским обществом региона и страны;

– познакомятся с результатами опроса о состоянии и потребностях гражданского сообщества Брестчины.

Запланирован ряд полезных для активистов воркшопов, видеопрезентаций, знакомство с НПО в формате Speed-dating, живой Инстаграм и многое другое.

Список активностей на Форуме пока открыт: организации, которые желают провести мастер-классы, презентации своих услуг и продуктов, приглашаются к участию. Связаться с организаторами и заявить о своей идее можно по тел.: 8029 801-01-47.

Во время Форума планируется подведение итогов и награждение победителей конкурсов “Проект года на Брестчине” и “Волонтёр года”.

Организатором Форума выступает Агентство регионального развития “Дзедзіч” (Брест) в партнерстве с “Ассамблеей НПО” (Минск).

Проезд и питание участников обеспечивается организаторами.

Чтобы принять участие в Форуме, необходимо заполнить анкету-заявку.

Анкета для участников Форума (представители НПО, волонтерских инициатив, активисты): https://goo.gl/nx3kgY

Анкета для гостей Форума (представители СМИ, бизнеса, фондов, местных властей, активисты из других регионов Беларуси): https://goo.gl/JAhr92

Дедлайн подачи заявок на участие – 30 ноября.

Место проведения Форума будет объявлено участникам и гостям после регистрации.

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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