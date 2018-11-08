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В Ленинском районе прошла встреча с молодыми специалистами

09.11.2018 19:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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8 ноября 2018 гола в администрации Ленинского района г.Бреста прошла встреча руководства администрации с молодыми специалистами. Большинство присутствующих на встрече - это иногородние молодые специалисты, направленные по распределению в город Брест и представляющие 30 предприятий, организаций и учреждений района. Тема диалога: «Молодые специалисты: права, обязанности, гарантии».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60482.php

В Ленинском районе прошла встреча с молодыми специалистами

К молодежи обратился глава администрации Ленинского района г. Бреста Геннадий Борисюк: « Сегодня вы – будущее нашего района, города, области и страны! Мы рассчитываем на вас, надеемся на вашу инициативу, знания, активную жизненную позицию и пусть ваше первое рабочее место станет хорошей стартовой ступенькой в большом профессиональном и личностном росте». Глава администрации рассказал молодым специалистам о том как город Брест готовится к празднованию 1 000-летия и о развитии Ленинского района

Какие социальные гарантии у молодого специалиста? На какую денежную помощь может рассчитывать? Обязан ли наниматель обеспечить жильем прибывшего работника? Как решить жилищный вопрос? Как предоставляется льготный кредит молодым специалистам? На эти и другие вопросы ответили начальник отдела по обращениям граждан и юридических лиц администрации Елена Францкевич, начальник отдела по учету и распределению жилья Татьяна Саковская, председатель Брестского городского объединения профсоюзов Александр Мельничук.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60482.php

В Ленинском районе прошла встреча с молодыми специалистами

О проводимых в Ленинском районе молодежных проектах, акциях, конкурсах и соревнованиях рассказали и пригласили к активному участию в общественной жизни района Дубинко Ольга, председатель совета лидеров молодёжи администрации Ленинского района г.Бреста и Михаил Яковлев, главный специалист Ленинского РК ОО «БРСМ».

Такие встречи нужны как для специалистов, которые только начинают трудовую деятельность, так и для опытных работников, которые всегда готовы помочь молодежи.

Желаем молодым специалистам быть успешными, счастливыми и удовлетворёнными собственным трудом. Дерзайте, созидайте и побеждайте! Успехов Вам!

 
Теги: Брест
 
 
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8 ноября 2018 гола в администрации Ленинского района г.Бреста прошла встреча руководства администрации с молодыми специалистами. Большинство присутствующих на...
 
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