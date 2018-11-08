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В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды

09.11.2018 — Разное | Голас Касцюкоушчыны  
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По итогам конкурса «Трудовой семестр-2018» были награждены лучшие студенческие отряды в учреждениях образования района.

Важным направлением остается работа студенческих отрядов, целью которой является приобщение к труду, общению и порядку. Такой опыт будет полезен для детей и всегда пригодится в жизни.
Лучшим экологическим отрядом признан студенческий отряд имени Героя Советского Союза А. Матросова ГУО «Костюковичский профессиональный лицей № 8».
Лучшим сельскохозяйственным оказался студенческий отряд имени А. И. Листратенко ГУО «Средняя школа № 1 г. Костюковичи», занявший первое место. Второе место в этой же номинации занял студенческий отряд имени Зои Космодемьянской ГУО «Средняя школа № 4 г. Костюковичи», 3 место – студенческий отряд имени Юрия Смирнова ГУО «Селецковский УПК ясли-сад-средняя школа».
Командирам отрядов вручили ценные подарки и дипломы. Заместитель председателя райисполкома Ирина Петрусевич поздравила учащихся с окончанием трудовой смены.
Спонсорами мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и ОО «БРСМ».

В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды


В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды

Текст и фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.

 
 
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По итогам конкурса «Трудовой семестр-2018» были награждены лучшие студенческие отряды в учреждениях образования района. Важным направлением остается работа...
 
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