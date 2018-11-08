В Костюковичах награждены лучшие сельскохозяйственные отряды

По итогам конкурса «Трудовой семестр-2018» были награждены лучшие студенческие отряды в учреждениях образования района.

Важным направлением остается работа студенческих отрядов, целью которой является приобщение к труду, общению и порядку. Такой опыт будет полезен для детей и всегда пригодится в жизни.

Лучшим экологическим отрядом признан студенческий отряд имени Героя Советского Союза А. Матросова ГУО «Костюковичский профессиональный лицей № 8».

Лучшим сельскохозяйственным оказался студенческий отряд имени А. И. Листратенко ГУО «Средняя школа № 1 г. Костюковичи», занявший первое место. Второе место в этой же номинации занял студенческий отряд имени Зои Космодемьянской ГУО «Средняя школа № 4 г. Костюковичи», 3 место – студенческий отряд имени Юрия Смирнова ГУО «Селецковский УПК ясли-сад-средняя школа».

Командирам отрядов вручили ценные подарки и дипломы. Заместитель председателя райисполкома Ирина Петрусевич поздравила учащихся с окончанием трудовой смены.

Спонсорами мероприятия выступили отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома и ОО «БРСМ».



























































Текст и фото Натальи ТОЛКАЧЕВОЙ.