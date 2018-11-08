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«Еле-еле набрали 51%, чтобы этот мусоропровод закрыть»: продолжение истории с девочкой, которую покусала крыса
Новости Беларуси. Консервация мусоропроводов. В программе
Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
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«Еле-еле набрали 51%, чтобы этот мусоропровод закрыть»: продолжение истории с девочкой, которую покусала крыса
Новости Беларуси. Консервация мусоропроводов. В программе «Большой город» обсуждали необходимость данного мероприятия. И вспомнали историю с девочкой, которую...
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