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«Еле-еле набрали 51%, чтобы этот мусоропровод закрыть»: продолжение истории с девочкой, которую покусала крыса

09.11.2018 19:11 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Консервация мусоропроводов. В программе «Большой город» обсуждали необходимость данного мероприятия. И вспомнали историю с девочкой, которую покусала крыса.

Чтобы избежать нападения крыс, в доме на Багратиона заварят мусоропровод

Юрий Кукашук, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Если рассматривать это пример, то из 34 квартир в данном подъезде только 19 согласились заварить мусоропровод. Мы на следующий день провели собрание с населением, предложили заварить мусоропровод.

И еле-еле набрали 51%, чтобы мусоропровод закрыть.
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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Консервация мусоропроводов. В программе «Большой город» обсуждали необходимость данного мероприятия. И вспомнали историю с девочкой, которую...
 
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