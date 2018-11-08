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В России с 2019 года появится “налог на грибы и ягоды”: кто и зачем будет его платить

09.11.2018 18:43 — Разное | UDF  
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Речь идет о законопроекте, который находится на рассмотрении в Государственной Думы. 7 ноября его одобрил Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Сразу же в Интернете заговорили о введении налога на сбор грибов. Это правда?

Мы ознакомились с текстом закона. Он предусматривает, что заготовленным (добытым) лесным ресурсом признается лесная продукция, полученная при использовании ими лесов, в том числе в результате их первичной переработки. К указанной лесной продукции не относится продукция, полученная при последующей промышленной переработке.

Таким образом, под действие закона, действительно, могут подпадать собранные гражданами грибы и другие “лесные ресурсы”. Неужели с них нужно будет платить налог?

Заметим, что доход от ягод, грибов и других лесных ресурсов, которые собрали граждане, не подлежит налогообложению уже сейчас. Это прописано в НК РФ:

Согласно пункту 15 статьи 217 НК РФ освобождаются от обложения НДФЛ доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими лицами дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. Таким образом, доходы физического лица, полученные от реализации заготовленных дикорастущих плодов, ягод и грибов, возможность заготовления которых предусмотрена Лесным кодексом, освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании пункта 15 статьи 217 НК РФ. Основание: письмо Минфина России от 01.08.2018 N 03-04-05/54289.

Никто изменять эту норму и вводить “налог на грибы” не собирается. Смысл законодателей – возродить систему заготовительных пунктов, куда граждане смогут без налогов сдавать грибы и ягоды. А заготовительные пункты будут из перепродавать или заниматься переработкой.

Ожидаемая дата вступления закона в силу – 1 января 2019 года. Ранее с похожей инициативой уже выступали другие депутаты. Тогда в СМИ поднялась шумиха о введении “Налога на огород“.

 
 
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Речь идет о законопроекте, который находится на рассмотрении в Государственной Думы.
 
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