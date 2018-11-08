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Какой продукт улучшит работу вашего сердца

09.11.2018 18:40 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Мало кому известно, что черемша способна творить чудеса. Кроме того, что она является мощным иммуномодулятором, ещё и уберегает сердце от разных болезней.

О пользе растения знали ещё в Древнем Египте, использовали его для очистки крови, улучшения работы желудка, лучшей проходимости кишечника, повышения аппетита, активизирования желудочного сока.


Особенности и полезные свойства черемши

Ещё черемша прекрасно справляется с нагноениями, применяется при цинге, атеросклерозе. Растение активно изгоняет из организма паразитов (глистов), нормализует микрофлору, устраняя кишечные инфекции. Также черемшу считали панацеей от чумы и холеры в былые времена, и в некоторых случаях она действительно помогала. А как же иначе, ведь в черемше масса ценных веществ. Это витамин С, мощный антиоксидант, эфирные масла, придающие растению фитонцидных характеристик.

Кроме полезных свойств, черемша ещё и обладает прекрасными вкусовыми качествами, имеет приятный чесночный аромат. Это весенняя зелень, которая несёт в себе кладезь витаминов, и может стать прекрасным дополнением к меню. При необходимости можно устранить чесночный аромат, облив зелень кипятком перед употреблением. Употреблять её можно самостоятельно, а также в салатах (черемша + варёные яйца + заправка майонез, сметана или растительное масло).


Что ещё следует знать о черемше

Растение обладает антицинготными характеристиками, оно прекрасно укрепляет весь организм. Также выделяется способность черемши понижать кровяное давление, предотвращать формирование бляшек вредного холестерина. Черемша в Древней Греции считалась растением, поддерживающим мужественность. И это является правдой, траву рекомендуется употреблять в пищу при авитаминозе, она быстро восстановит изнеможённый организм. Также она полезна для гипертоников и при атеросклерозе.

Нельзя не выделить мощнейшие бактерицидные свойства. Прожёвывая веточку черемши, вы полностью убиваете патогенные микроорганизмы в ротовой полости. Так действуют летучие фитонциды, кроме этого они ещё способствую ростовой деятельности клеток человека, содействуют восстановлению тканей. Также фитонциды успокаивают нервную систему, устраняют нервозность, выводят из депрессии, улучшают проходимость и общее состояние желудочно-кишечной системы.

Употребляя черемшу, вы предотвратите простудные болезни, ведь она укрепляет иммунную систему. Кроме внутреннего употребления, растение используют и для наружного лечения, делают примочки из кашицы и сока от лишая, бородавок. Полезно растение не только для сердца, кишечника, но и для щитовидной железы. В отличие от медикаментов черемша не вызывает привыкания, поэтому её часто используют при проблемах со щитовидкой и при атеросклерозе.

Ввиду того, что растение нельзя купить круглогодично, его засаливают, после чего используют так же, как и свежее. При всей пользе существует и категория людей, которым противопоказано употреблять лечебную травку. В частности, это больные панкреатитом, холециститом, гепатитом, если имеются проблемы с желудком (воспаления, обострения болезней). Не рекомендуют употреблять черемшу в состоянии беременности, при эпилепсии, язве желудка, гастрите.

Не стоит и передать черемши, всё полезно в меру, в противном случае это может вызывать проблемы. Превышение дозировки настойки черемши сказывается негативным образом на сердечно-сосудистой системе, становится причиной головной боли, расстройства ЖКТ, может вызвать бессонницу.

 
 
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Мало кому известно, что черемша способна творить чудеса.
 
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