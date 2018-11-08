Расходы туристов в Сингапуре снизились во втором квартале, несмотря на рост турпотока

Расходы туристов в Сингапуре снизились на 1,7% во втором квартале 2018 года, несмотря на рост турпотока на 8%, сообщает газета The Straits Times в пятницу.

"С апреля по июнь Сингапур посетили 4,6 млн гостей - на 8% больше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом траты туристов снизились на 1,7%, до $6,6 млрд", - пишет издание.

В частности, как отмечает газета, снизились расходы туристов на шопинг (-22%), еду и напитки (-15%) и развлечения (-2%). В то же время траты на жилье выросли на 6%, на авиабилеты сингапурских авиаперевозчиков, местный транспорт и медицинские услуги - на 20%.

"Больше всего туристов посетили Сингапур в июне, когда состоялась встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Турпоток вырос на 11,3%, до 1,54 млн человек", - уточняет издание.

Чаще всего Сингапур посещали гости из Китая, Индонезии и Индии.

"Китайские туристы потратили $988 млн во втором квартале года, причем 43% расходов пришлось на шопинг. Путешественники из Индонезии потратили $766 млн, из Индии - $566", - отмечает The Straits Times.