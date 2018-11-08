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Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

09.11.2018 18:40 — Разное | Интерфакс  
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Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть добродетели", - сказал президент перед тем, как отправиться в Париж.

Источники в администрации президента ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.

В свою очередь АП уточняет, что Д.Трамп, отдавая распоряжение, задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран - из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

АП отмечает, что распоряжение Д.Трампа, частично, вызвано караванами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.

По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тыс. нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.

 
 
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Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, передает...
 
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Светлы шлях
Единство
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