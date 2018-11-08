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Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи с автокатастрофой на шоссе Хараре-Мутаре
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи автокатастрофой на шоссе Хараре-Мутаре, сообщили в пресс-службе главы государства.
Глава государства подчеркнул, что известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии восприняли в Беларуси с глубокой болью и печалью.
Александр Лукашенко адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Зимбабве.
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Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи с автокатастрофой на шоссе Хараре-Мутаре
Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи...
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