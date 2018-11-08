Лукашенко выразил соболезнования президенту Зимбабве в связи с автокатастрофой на шоссе Хараре-Мутаре

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве в связи автокатастрофой на шоссе Хараре-Мутаре, сообщили в пресс-службе главы государства.

Глава государства подчеркнул, что известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии восприняли в Беларуси с глубокой болью и печалью.

Александр Лукашенко адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Зимбабве.