Министр обороны Молдовы высказался за проведение на территории республики учений с участием НАТО

Учения с участием НАТО на территории Молдовы помогут повысить боеготовность войск республики, заявил министр обороны страны Евгений Стурза в эфире телеканала Publika.

"Мы выступаем за организацию таких международных учений. Это необходимо для того, чтобы совершенствовать боевую подготовку наших войск. Последние учения с участием сил НАТО в Молдове прошли в 2004 году", - отметил министр.

Он считает, что для проведения международных военных учений в республике имеется соответствующая военная инфраструктура, в частности, в военном центре Национальной армии в Бульбоаке, где оборудован современный полигон.

"К тому же, у нас есть опыт учений с коллегами из Румынии и Украины. Причем, как на полигонах в их странах, так и в Бульбоаке. В чем смысл такого рода взаимодействия? Необходимо перенимать опыт наших партнеров по участию в военных конфликтах", - сказал министр.

По его словам, тема проведения совместных с НАТО учений затрагивалась в дискуссиях с представителями альянса в ходе его визита в Брюссель на прошлой неделе.

"Молдова все более активно участвует в учениях с внешними партнерами. Необходимо географически расширить эти учения. Их опыт необходим, если мы говорим о профессионализации армии Молдовы", - подчеркнул Е.Стурза.

Он сообщил, что уже в будущем году правительство намерено приобрести для нужд вооруженных сил снаряжение, технику и вооружение, соответствующим стандартам НАТО.

Накануне парламент Молдовы утвердил новые воинские звания для солдат и сержантского состава, исходя из стандартов армий НАТО. Ранее по таким же стандартам были утверждены офицерские звания, а в Национальной армии Молдовы внедрен строевой шаг армий стран НАТО.