ПРООН и ЕС подписали соглашение о поддержке востока Украины на EUR50 млн

Европейский комиссар по европейской политике соседства и вопросам расширения Йоханнес Хан и постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Оснат Лубрани подписали соглашение о Программе Евросоюза по поддержке востока Украины на EUR50 млн.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее соглашение было подписано сторонами в пятницу, 9 ноября, в Киеве.

"Мне чрезвычайно приятно быть тут и подписать соглашение, которое имеет целью помочь людям на востоке... Мы подписали программу, которая поддержит будущее восточной Украины", - сказал Й.Хан в ходе мероприятия.

По его словам, эта программа поможет внутренне перемещенным лицам, университетам, которые выехали на подконтрольную властям Украины территорию, и предпринимателям.

Й.Хан также выразил поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.