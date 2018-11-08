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"Девушка, вы не мокрая? Значит плохо танцевали!" Как в Минске прошел концерт Feduk

09.11.2018 19:40 — Разное | Tut.by  
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В одном из минских клубов в четверг, 8 ноября, прошел концерт рэпера Feduk. TUT.BY посмотрел, кто пришел на выступление новой звезды и автора трека «Розовое вино». Заодно мы поинтересовались у зрителей, какие еще песни Feduk они знают и под какой из его треков надо целоваться.

 
 
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Сходили на концерт и узнали, кто ходит на Feduk и что он поет, кроме "Розового вина".
 
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Светлы шлях
Единство
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