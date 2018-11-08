В одном из минских клубов в четверг, 8 ноября, прошел концерт рэпера Feduk. TUT.BY посмотрел, кто пришел на выступление новой звезды и автора трека «Розовое вино». Заодно мы поинтересовались у зрителей, какие еще песни Feduk они знают и под какой из его треков надо целоваться.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Девушка, вы не мокрая? Значит плохо танцевали!" Как в Минске прошел концерт Feduk Сходили на концерт и узнали, кто ходит на Feduk и что он поет, кроме "Розового вина".