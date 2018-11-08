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Работающих на пенсии россиян хотят лишить социальных пенсий
В России рассматривают возможность прекратить выплату социальной пенсии тем, кто на заслуженном отдыхе устроится на работу. Об этом говорится в
При этом выдача соцпенсии, как предлагается, будет возобновляться после увольнения. Происходить это должно тоже с первого числа месяца, следующего за тем, в котором подано заявление об уходе и документы, подтверждающие факт увольнения. При этом речь не идет в данном случае о страховых пенсиях по старости, которые получает большинство россиян.
В России социальную пенсию назначают людям, которым не хватило страхового стажа или баллов для назначения страховой пенсии. Социальную пенсию начинают выплачивать через пять лет после наступления пенсионного возраста. И только в том случае, если человек уже не работает. Если же он получил пенсию, а потом трудоустроился, выплата социальной пенсии ему приостанавливается. Зато в проекте приказа говорится, что человеку должны выплачиваться любые положенные пенсии, даже если его признали банкротом.
В Минтруда России заявляют, что по факту социальную пенсию по старости уже много лет платят только неработающим россиянам.
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В России рассматривают возможность прекратить выплату социальной пенсии тем, кто на заслуженном отдыхе устроится на работу.
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