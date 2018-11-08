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"Экстремизм" "Чижовка-Арены": диктор мотивировал белорусских болельщиков речевкой "Хто не пляскае ў далонi, той француз"
Во время хоккейного матча сборных Беларуси и Франции (5:2) диктор "Чижовка-Арены" оригинальным образом призвал болельщиков к активности: "Хто не пляскае ў далонi, той француз".
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"Экстремизм" "Чижовка-Арены": диктор мотивировал белорусских болельщиков речевкой "Хто не пляскае ў далонi, той француз"
Во время хоккейного матча сборных Беларуси и Франции (5:2) диктор "Чижовка-Арены" оригинальным образом призвал болельщиков к активности: "Хто не пляскае ў далонi, той...
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