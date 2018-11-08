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Состояние Игоря Лученка стабильно тяжелое

09.11.2018 19:25 — Разное | Партизан  
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Об этом сообщает газета «Народная воля».



Игорь Лученок остается в Минской больнице скорой медицинской помощи и, по сведениям газеты, скорее всего, до понедельника его не будут отключать от аппаратов, которые поддерживают жизнедеятельность организма. 

Напомним, что рано утром 2 ноября у известного композитора, Народного артиста Беларуси и СССР случился инсульт. В тот же день ему была сделана срочная операция. После операции Лученок находится в состоянии медикаментозной комы.


 
 
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Об этом сообщает газета «Народная воля».
 
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