Состояние Игоря Лученка стабильно тяжелое









Игорь Лученок остается в Минской больнице скорой медицинской помощи и, по сведениям газеты, скорее всего, до понедельника его не будут отключать от аппаратов, которые поддерживают жизнедеятельность организма.





Напомним, что рано утром 2 ноября у известного композитора, Народного артиста Беларуси и СССР случился инсульт. В тот же день ему была сделана срочная операция. После операции Лученок находится в состоянии медикаментозной комы.



