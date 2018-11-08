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Состояние Игоря Лученка стабильно тяжелое
Об этом сообщает газета «Народная воля».
Игорь Лученок остается в Минской больнице скорой медицинской помощи и, по сведениям газеты, скорее всего, до понедельника его не будут отключать от аппаратов, которые поддерживают жизнедеятельность организма.
Напомним, что рано утром 2 ноября у известного композитора, Народного артиста Беларуси и СССР случился инсульт. В тот же день ему была сделана срочная операция. После операции Лученок находится в состоянии медикаментозной комы.
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Об этом сообщает газета «Народная воля».
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