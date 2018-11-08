Убийца в российской колонии жарил шашлыки, ел икру и крабов

В российских колониях кого-то бьют и пытают, а кому-то доставляют деликатесы. Федеральная служба исполнения наказаний РФ инициировала внутреннее расследование связи с публикациями фотографий осужденного за убийство 12 человек Вячеслава Цеповяза, который, пребывая в колонии, жарит шашлыки, а также лакомится красной икрой и крабами.









Фотографии были сделаны три года назад, но только теперь были передана тюремным службам бывшей женой арестанта. По ее словам, за последний год она потратила на содержание мужа около 40 тыс. евро. Вячеслав Цеповяз был арестован в 2010 году и приговорен к 20 годам лишения свободы.





Комментируя ситуацию, замглавы ФСИН Валерий Максименко заявил, что во многих колониях осужденные имеют право заказывать деликатесы через Интернет. По словам чиновника, единственным нарушением закона является наличие у заключенного мобильного телефона.