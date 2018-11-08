11 ноября отмечается Международный день энергосбережения





В Международный день энергосбережения — 11 ноября — во всех странах, где отмечается этот праздник, проходят мероприятия, главная задача которых — информировать людей о важности эффективного использования энергоресурсов, о способах энергосбережения и существующих возможностях использования возобновляемых источников энергии. Республика Беларусь не является исключением и с первых лет празднования данного дня присоединилась к этому мероприятию.

Энергетические потребности экономики Республики Беларусь удовлетворяются в основном за счет использования органического топлива, большая часть которого импортируется из-за рубежа, и поэтому повышение эффективности использования энергии является для республики условием устойчивого развития экономики.

Актуальным является энергосбережение и в повседневном быту жителей страны. Как добиться экономии электроэнергии в доме? Для этого следует выполнять простые рекомендации Витебского областного управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов.

Следует учесть, что светлые шторы, обои и потолок, чистые окна, умеренное количество цветов на подоконниках увеличат освещенность квартиры и сократят использование светильников.

Помните, что гладкая белая стена отражает 80% направленного на нее света, а темно-зеленая, например, — уже только 15%.

Содержите в чистоте лампы и плафоны. Грязь и пыль, скапливающиеся на них, снижают эффективность осветительного прибора на 10-30%. Особенно часто загрязняются светильники и лампы на кухнях с газовыми плитами. Используйте комбинированное освещение. Пользуйтесь энергосберегающими лампами. Замена ламп накаливания на современные энергосберегающие поможет снизить потребление электроэнергии на освещение в квартире в 5-6 раз. Бытовые электроприборы. Потребление электричества в быту с каждым годом растет и составляет все более значительную долю в общей структуре энергопотребления, в основном за счет возросшей оснащенности наших квартир бытовым электрооборудованием.

Покупайте бытовую технику с умом. Установлено семь классов энергоэффективности приборов: от наибольшей (А) до наименьшей (G). Классы А, В и С указывают на экономичность, класс D называют промежуточным, а вот классы Е, F и G считаются неэкономичными. Энергосберегающие модели стоят дороже, но их использование позволяет сэкономить 2/3 потребляемой энергии. Поэтому они окупаются за 3-4 года, а дальше приносят вам чистую прибыль в виде сэкономленной энергии. В целях экономии старайтесь использовать технику класса A и выше (недавно появились классы A+ и A++). Устанавливайте холодильник подальше от отопительных и нагревательных устройств. Если температура в комнате, где стоит холодильник, достигает 30єC, то потребление им электроэнергии удваивается.

Не кладите теплые продукты в холодильник, дайте им остыть до комнатной температуры.

Своевременно размораживайте морозильную камеру при образовании в ней льда. Толстый слой льда ухудшает охлаждение замороженных продуктов и увеличивает потребление электроэнергии.

Не оставляйте оборудование в режиме ожидания — используйте кнопки включить/выключить на самом оборудовании или выключайте из розетки. Выключение неиспользуемых приборов из сети, например, телевизора, компьютера, музыкального центра, позволит снизить потребление электроэнергии в среднем до 300 кВт/ч в год.

Не оставляйте зарядное устройство для мобильного телефона, фотоаппарата, плеера, ноутбука и т.п. включенным в розетку, когда там нет заряжаемого аппарата. Зарядное устройство при этом все равно потребляет электрическую энергию, но использует ее не на зарядку, а для нагрева. Когда зарядное устройство подключено к розетке постоянно, до 95% потребляемой энергии расходуется впустую.

Помимо того что необходимо выбирать компьютер и телевизор, как можно более экономно расходующие электроэнергию, нужно также придерживаться ряда простых правил.

Без необходимости не стоит включать и выключать компьютер, поскольку у него сокращается срок службы. Если в течение какого-то времени компьютер вам не понадобится (но не менее часа), можно выключить монитор, так как он потребляет 70% энергии, необходимой для работы компьютера. С телевизорами ситуация аналогичная — уходя ненадолго, не стоит их выключать. Помните, что при использовании пылесоса на треть заполненный пылесборник ухудшает всасывание на 40%, соответственно, на эту же величину возрастает потребление электроэнергии.

Современные стиральные машины так же, как и холодильники, подразделяются по классам энергоэффективности. Стиральная машина класса А расходует менее 1 кВт/ч за стирку, класса G — почти 2 кВт/ч. А теперь посчитаем: в среднем семья стирает 2-3 раза в неделю, это 100-150 стирок в год, а за 10 лет — до полутора тысяч стирок. Следовательно, затраты на электроэнергию будут существенно разниться в зависимости от класса стиральной машины.

При стирке в автоматических стиральных машинах львиная доля энергии тратится на подогрев воды. Пользоваться высокотемпературным режимом стирки следует только тогда, когда это действительно необходимо. Современные стиральные порошки настолько эффективны, что даже самые сильные загрязнения в самой простой машине прекрасно отстирываются при температуре не более 60°С. Экономия электроэнергии может составить до 50%. А если белье нужно лишь слегка освежить — смело стирайте его в холодной воде. Для слабо загрязненного белья не стоит использовать программу предварительной стирки. При этом экономятся стиральный порошок, время, вода и до 15% электроэнергии.

При неполной загрузке стиральной машины расходуется до 10-15% электроэнергии; при неправильной программе стирки — до 30%. Энергосбережение экономически выгодно отдельно каждому гражданину и государству в целом. Мероприятия по экономии энергоресурсов в два с половиной – три раза дешевле, чем производство и доставка потребителям такого же количества вновь полученной энергии. Эти самые простые способы энергосбережения доступны любому и могут применяться в быту повсеместно.

Экономить энергоресурсы — значит быть современным, образованным гражданином, думающим о процветании своей страны, о благополучии и здоровье своей семьи.

Подготовила Елена КОРСАКОВА.