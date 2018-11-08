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Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»

09.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Уже на следующей неделе Ивье примет областной фестиваль тружеников села «Дажынкі», и радушно встречать гостей со всего Принеманья райцентр будет как гостеприимный хозяин – нарядный и обновленный. И хотя праздник еще на подходе, у ивьевчан уже приподнятое настроение. Горожан радуют приятные изменения в облике райцентра, где открылись после реконструкции важные для ивьевчан объекты. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Мы прошлись по улочкам городка, который уже принялся вести обратный отсчет накануне грядущего торжества, ровно за неделю до старта праздничных мероприятий. В привычной размеренной жизни райцентра уже чувствуется особое настроение. Задает тон ему едва уловимая суета на главных праздничных «аренах» и обновленных к фестивалю объектах. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Один из таких объектов – красавец-мост в самом центре Ивья. Глядя на интенсивно стремящиеся в обе стороны автомобили, сложно представить, что транспортная артерия какое-то время была недоступна. Сегодня временные неудобства – лишь воспоминание, а итог проделанной работы радует водителей. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


 С Ивьем меня связывают больше сорока лет жизненного пути, но последние десять бываю здесь в основном в гостях. Несколько раз за год спешу из Гродно к детям и маме в деревню неподалеку от райцентра. И в каждый такой приезд замечаю преображения. Мост в этот раз просто не узнала – он стал и красивее, и намного удобнее, – поделилась пенсионерка Алла

Горожане в шутку замечают, что до капремонта супруги могли пройтись по пешеходной части моста только порознь. Теперь же с легкостью проедет и взявшаяся за руки пара велосипедистов. 

– Наш мост строился в 50-х годах прошлого века, теперешний транспортный поток тогда и представить не могли, – говорит заместитель председателя райисполкома Владимир Кузьмич. – Мост не только укрепили, но и расширили более чем на три метра. Просторнее стали полосы и пешеходные дорожки. 

Красную ленточку у нового моста перерезали в минувшую среду. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


– Каждый день на велосипеде езжу в Ивье на работу из деревни Рембоковщина, что в четырех километрах от райцентра. С открытием обновленного моста этот путь стал безопаснее, дорогу отделило новое ограждение, – замечает Елена Стаселович. – А чего стоит открывающийся с моста вид! 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Накануне областного праздника тружеников села заметно преобразилась набережная реки Ивьянки. Украсили ее берега 18 деревянных скульптур на сказочную водную тематику. Здесь вышли на сушу русалка и золотая рыбка, лебединая пара и царевна-лягушка, медведь с уловом форели в лапах и Черномор. Каждая из фигур – подарок городу от других районов области и Гродно. 

 Здесь и до этого часто прогуливалась молодежь, а теперь все совершенно в ином антураже – берег укреплен, деревянные фигуры вечером подсветили, – замечает заместитель председателя райисполкома Лидия Носуль. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Излюбленным местом ивьевчан непременно станет и обустроенный за мостом сквер, который в районе уже назвали парком для влюбленных. Главное украшение площадки – кованое дерево. В скором времени его ветви украсят символичные замочки – их молодожены любят оставлять на счастье в день бракосочетания. 

Во время областного праздника тружеников села один из таких, возможно, оставит и молодая семья Кутель, которая зарегистрирует брак как раз 17 ноября. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
 

 В этом году по распределению приехала в Ивье работать врачом-онкологом. Живу вместе с родителями, но создавать семейный уют будем уже самостоятельно – приятной новостью стало то, что мне как молодому специалисту предложили арендное жилье, – делится хорошей новостью Виктория Цыбульская. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


В ближайшее время распахнет свои двери для новоселов реконструированное под арендные квартиры здание общежития. Сегодня строители и отделочники вносят последние штрихи накануне сдачи «праздничного» объекта. 

Преобразились к фестивалю и учреждения для самых маленьких горожан – детские сады №1 и №2, дошкольный центр развития ребенка. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


На капитальный ремонт яслей-сада №2 – типового здания 1982 года постройки – понадобилось меньше двух месяцев. Как результат – будни 127 воспитанников учреждения и педагогов стали уютнее и теплее в прямом и переносном смыслах: проведена тепловая реабилитация здания, установлены современные стеклоблоки, а для настроения внутри и снаружи все окрашено яркими красками. 

 Преобразились фойе, коридоры, игровые комнаты, спальни, – говорит начальник отдела образования райисполкома Елена Хомко. – На ремонт этого учреждения понадобилось больше 150 тысяч рублей, но самые масштабные по объемам работы прошли в дошкольном центре развития ребенка. 
Основные работы здесь уже выполнены – проведена тепловая модернизация и заменена на скатную старая кровля, отремонтированы групповые помещения. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
 

– В группе стало гораздо уютнее. Как любая мама желаю своему ребенку только самого лучшего. Современное здание снаружи и внутри стало красивее, а это тоже воспитательный момент – дети приучаются к красоте и вкусу с ранних лет, – замечает мама одной из воспитанниц дошкольного центра Анастасия Гражинская. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


 Работаю в центре больше двадцати лет, и нынешнее преображение – самое масштабное на моей памяти. Работа с детьми – это всегда творчество, и созданная атмосфера располагает к этому с особой силой, – добавляет воспитатель Марина Балбатун. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Еще одним подарком жителям города стал современный легкоатлетический стадион у средней  школы. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»
Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Привлекает яркими красками главная территория спорта в районе еще на подъезде – здесь появилось современное легкоатлетическое покрытие, сертифицированное международной федерацией легкой атлетики. Оборудованы секторы для метаний молота и диска, многофункциональная  площадка для игровых видов спорта с синтетическим покрытием, площадка для игры в хоккей, появилась зрительская трибуна. Словом, созданы комфортные условия для проведения соревнований  и тренировок. График последних в теплое время года, разумеется, будет очень плотный. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


 – Здесь проходят спортивные занятия учеников средней школы и гимназии,  а это около тысячи человек. Современный стадион станет и главной тренировочной площадкой для воспитанников Ивьевской детско-юношеской спортивной школы, где занимаются свыше 200 детей, – говорит заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Денис Курилов. 

Ивьевский район традиционно силен в подготовке легкоатлетов. Здешние тренеры регулярно готовят спортивный резерв, передают таланты в высшее звено подготовки. 

Излюбленным местом стадион станет и для всех любителей активного образа жизни – зимой здесь можно будет покататься на коньках, а в теплую пору коньки сменят велосипеды. 

 Живу недалеко от школы и каждый день наблюдала, как он создавался. Все мы очень ждали, когда же на новом стадионе пройдет первый урок физкультуры, – говорит четвероклассница Ульяна Микулко. – А теперь также дружно будем ждать тепла – здесь будет очень удобно кататься на самокатах и роликах. 

Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»


Преобразились районный Дом культуры, где на «Дажынках» будут чествовать тружеников села, дома культуры в агрогородках Геранены, Липнишки, Трабы. Всего в этом году в Ивьевском районе реконструкция, ремонт и модернизация прошли более чем на 120 объектах. 


 
 
Теги: Новости, Гродно
 
 
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