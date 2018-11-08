﻿ В России отец забрал у бывшей жены 4-летнюю дочь и сбежал. Кажется, их видели в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России отец забрал у бывшей жены 4-летнюю дочь и сбежал. Кажется, их видели в Беларуси

09.11.2018 20:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Более полугода российская полиция ищет 40-летнего Олега Гершмана, который в декабре 2017 года забрал маленькую дочь и уехал в неизвестном направлении. Не исключено, что он прячется в Беларуси — осенью его видели в Минске.


Фото предоставлено: ПСО «Ангел»

Об этом TUT.BY сообщили в поисковом отряде «Ангел».

13 декабря 2017-го года житель Москвы Олег Гершман забрал свою 4-летнюю дочь Еву и уехал в неизвестном направлении. С тех пор ребенка ищет мать, а отца — полиция России.

«В сентябре они были замечены в Минске», — рассказали в ПСО «Ангел». Волонтеры ищут свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.

База данных МВД России подтверждает: мужчина находится в федеральном розыске по уголовной статье. Девочку ищут сотрудники Управления МВД РФ по Московской области.


Скриншот с сайта: мвд.рф

В отдельном аккаунте в Instagram мама публикует снимки дочери и официальные документы. Из них следует, что по решению суда ребенок должен проживать с матерью. Супруги в разводе, у них плохие отношения. Ранее женщина поясняла в СМИ, что не раз обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.

Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, темные волосы с сединой, глаза карие. Может носить усы и короткую бороду.

Приметы девочки: рост 100−110 см, худощавого телосложения, волосы темные (могут быть короткие или до плеч), глаза карие.


Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033, либо 102 (милиция, общий).

Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Более полугода российская полиция ищет 40-летнего Олега Гершмана, который в декабре 2017 года забрал маленькую дочь и уехал в неизвестном направлении. Не исключено,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусские военные будут наблюдать за учениями Anakonda-18 в Польше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика