В России отец забрал у бывшей жены 4-летнюю дочь и сбежал. Кажется, их видели в Беларуси

13 декабря 2017-го года житель Москвы Олег Гершман забрал свою 4-летнюю дочь Еву и уехал в неизвестном направлении. С тех пор ребенка ищет мать, а отца — полиция России.





«В сентябре они были замечены в Минске», — рассказали в ПСО «Ангел». Волонтеры ищут свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.





данных МВД России подтверждает: мужчина находится в федеральном розыске по уголовной статье. Девочку ищут сотрудники Управления МВД РФ по Московской области. БазаМВД России подтверждает: мужчина находится в федеральном розыске по уголовной статье. Девочкусотрудники Управления МВД РФ по Московской области.







