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В России отец забрал у бывшей жены 4-летнюю дочь и сбежал. Кажется, их видели в Беларуси
Более полугода российская полиция ищет 40-летнего Олега Гершмана, который в декабре 2017 года забрал маленькую дочь и уехал в неизвестном направлении. Не исключено, что он прячется в Беларуси — осенью его видели в Минске.
Фото предоставлено: ПСО «Ангел»
Об этом
13 декабря 2017-го года житель Москвы Олег Гершман забрал свою 4-летнюю дочь Еву и уехал в неизвестном направлении. С тех пор ребенка ищет мать, а отца — полиция России.
«В сентябре они были замечены в Минске», — рассказали в ПСО «Ангел». Волонтеры ищут свидетелей и тех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка.
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Скриншот с сайта: мвд.рф
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Приметы мужчины: рост 182 см, нормального телосложения, темные волосы с сединой, глаза карие. Может носить усы и короткую бороду.
Приметы девочки: рост 100−110 см, худощавого телосложения, волосы темные (могут быть короткие или до плеч), глаза карие.
Всех, кто владеет информацией о пропавших, просят сообщить по телефонам ПСО «Ангел»: 7733, +375 33 6666−856, +375 33 6666−033, либо 102 (милиция, общий).
Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете эту ориентировку от поискового отряда «Ангел» и разместите в общественных местах. Или же сделаете перевод в пользу отряда — деньги пойдут в том числе на печать объявлений, которые волонтеры распространяют на улицах.
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Более полугода российская полиция ищет 40-летнего Олега Гершмана, который в декабре 2017 года забрал маленькую дочь и уехал в неизвестном направлении. Не исключено,...
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