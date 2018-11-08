Беларусские военные будут наблюдать за учениями Anakonda-18 в Польше









Беларусские военные примут участие в наблюдениями за многонациональными учениями Anakonda-18. Их проводят страны НАТО в Польше.

пресс-служба Минобороны. С 12 по 16 ноября наблюдательную миссию будут выполнять два представителя Вооруженных сил Беларуси, сообщаетМинобороны.





В учениях задействовано 17 тыс солдат армий Польши, США, ФРГ, Венгрии, Турции, Чехии, Румынии, Словакии, Литвы, Латвии, Эстонии. Маневры пройдут на полигонах близ Жагани, Устки, Венджина Дравско-Поморского.





Среди задач, которые будут отрабатываться на учении, называются действия сил спецопераций, захват зданий, ведение боевых действий в городских условиях, установка минных полей, контроль на блок-постах.



