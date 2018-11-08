22 ноября будет первый выход Валерия Цепкало к публике после отставки

Причины отставки Валерия Цепкало с поста главы ПВТ до сих пор неясны, но без работы бывший замглавы МИД и посол Беларуси в США не остался. Сегодня Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов.





«Когда я приехал из Америки и начал предлагать создание белорусского аналога американской Кремниевой долины, естественно, никто к этому серьезно не относился. Ни ко мне, ни к этой затее, – вспоминает Цепкало. – Считалось, что я приехал с какими-то вредными идеями, а западноевропейский опыт абсолютно не применим к нашей структуре экономики, политической системе. Для убеждения мне потребовалось порядка 15 месяцев.





Документ о создании ПВТ был подписан в 2005 году, но все бюрократические процедуры завершились только в 2006 году. Когда мы стартовали, через три-четыре месяца у нас были четыре резидента. Отрасль находилась в зачаточном состоянии. Один резидент вышел из бизнеса. Нужно понимать, что не всем гарантированы процветание и успех. Это рыночная среда. Когда создается такая среда, банкротство одной компании никак не сказывается на индустрии в целом, потому что люди не пропадают – они устраиваются на работу в другие компании».









Кстати, это будет первый выход Валерия Цепкало к публике после отставки.





«Народной Воле» . – Можно сказать, уговорили». «Мне предложили выступить и я согласился, – рассказал Цепкало. – Можно сказать, уговорили».





А еще Цепкало признается, что абсолютно счастлив быть не чиновником. «Я сейчас больше выступаю как консультант, и за одну неделю зарабатываю свою прежнюю двухмесячную зарплату. Плюс абсолютно свободен. Никаких совещаний, отчетности, глобальной ответственности. Все совершенно по-другому! Делаю, что хочу и езжу куда хочу. Это же просто супер!»



