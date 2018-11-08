ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

22 ноября будет первый выход Валерия Цепкало к публике после отставки

09.11.2018 20:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Создатель и экс-глава Парка высоких технологий, дипломат, эксперт Генерального секретаря ООН Валерий Цепкало устраивает публичную лекцию. Она состоится 22 ноября в конференц-зале отеля «Виктория-Олимп».

22 ноября будет первый выход Валерия Цепкало к публике после отставки
Причины отставки Валерия Цепкало с поста главы ПВТ до сих пор неясны, но без работы бывший замглавы МИД и посол Беларуси в США не остался. Сегодня Цепкало консультирует правительства разных стран в области создания инновационных инфраструктур, а также выступает ментором для ряда зарубежных стартапов. 

«Когда я приехал из Америки и начал предлагать создание белорусского аналога американской Кремниевой долины, естественно, никто к этому серьезно не относился. Ни ко мне, ни к этой затее, – вспоминает Цепкало. – Считалось, что я приехал с какими-то вредными идеями, а западноевропейский опыт абсолютно не применим к нашей структуре экономики, политической системе. Для убеждения мне потребовалось порядка 15 месяцев.

Документ о создании ПВТ был подписан в 2005 году, но все бюрократические процедуры завершились только в 2006 году. Когда мы стартовали, через три-четыре месяца у нас были четыре резидента. Отрасль находилась в зачаточном состоянии. Один резидент вышел из бизнеса. Нужно понимать, что не всем гарантированы процветание и успех. Это рыночная среда. Когда создается такая среда, банкротство одной компании никак не сказывается на индустрии в целом, потому что люди не пропадают – они устраиваются на работу в другие компании». 


Кстати,  это будет первый выход Валерия Цепкало к публике после отставки. 

«Мне предложили выступить и я согласился, – рассказал Цепкало «Народной Воле». – Можно сказать, уговорили». 

А еще Цепкало признается, что абсолютно счастлив быть не чиновником. «Я сейчас больше выступаю как консультант, и за одну неделю зарабатываю свою прежнюю двухмесячную зарплату. Плюс абсолютно свободен. Никаких совещаний, отчетности, глобальной ответственности. Все совершенно по-другому! Делаю, что хочу и езжу куда хочу. Это же просто супер!»


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Создатель и экс-глава Парка высоких технологий, дипломат, эксперт Генерального секретаря ООН Валерий Цепкало устраивает публичную лекцию. Она состоится 22 ноября в...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Беларусь приходится 44% литовской контрабанды сигарет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.11.2018
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика