Школьника, подозреваемого в изнасиловании шестиклассника, после экспертизы отпустили домой

ЧП произошло 26 сентября в туалете средней школы в одном из агрогородков.





Tut.by житель агрогородка. — Насильник — ученик 9-го класса, он из неблагополучной семьи, которая живет в соседней деревне. Мальчик всегда отличался хулиганским поведением, многие дети его боялись. Жертва — 6-классник. Он с особенностями развития, тихий, замкнутый в себе ребенок. Его семья живет в другой деревне неподалеку. Шестиклассника из школы увозила скорая, — рассказалжитель агрогородка.





Подозреваемого в совершении насильственных действий задержали.





— Ему назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Он прошел обследование в стационаре, — сообщила Tut.by официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.









Юноша находится под обязательством о явке. Учится он не в школе, а по месту жительства.





— Насколько я знаю, девятиклассник проходил обследование в больнице в Новинках под Минском. Сейчас он вернулся домой, в свою деревню, — рассказал один из родителей учеников СШ в агрогородке.