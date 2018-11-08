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Школьника, подозреваемого в изнасиловании шестиклассника, после экспертизы отпустили домой

09.11.2018 19:54 — Разное | Партизан  
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Ученик 9 класса одной из школ в Витебской области, которого подозревают в изнасиловании шестиклассника, прошел обследование у психиатров. Юноша вернулся домой, в деревню недалеко от агрогородка, где произошел инцидент. Однако школу он не посещает, переведен на домашнее обучение.

ЧП произошло 26 сентября в туалете средней школы в одном из агрогородков.

— Насильник — ученик 9-го класса, он из неблагополучной семьи, которая живет в соседней деревне. Мальчик всегда отличался хулиганским поведением, многие дети его боялись. Жертва — 6-классник. Он с особенностями развития, тихий, замкнутый в себе ребенок. Его семья живет в другой деревне неподалеку. Шестиклассника из школы увозила скорая, — рассказал Tut.by житель агрогородка.

Подозреваемого в совершении насильственных действий задержали.

— Ему назначили комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Он прошел обследование в стационаре, — сообщила Tut.by официальный представитель УСК по области Оксана Лазько.


Юноша находится под обязательством о явке. Учится он не в школе, а по месту жительства.

— Насколько я знаю, девятиклассник проходил обследование в больнице в Новинках под Минском. Сейчас он вернулся домой, в свою деревню, — рассказал один из родителей учеников СШ в агрогородке.

 
 
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Ученик 9 класса одной из школ в Витебской области, которого подозревают в изнасиловании шестиклассника, прошел обследование у психиатров. Юноша вернулся домой, в...
 
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Ивьевский край
Полымя
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Светлы шлях
Единство
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