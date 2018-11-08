Расследованы махинации с недвижимостью в столице и пригороде. Ущерб – более 2 млн рублей

Всего выявлено 28 эпизодов противоправной деятельности. Они в основном связаны со строительством многоквартирных домов и продажей в них жилья в деревнях Лапоровичи и Селюты (Минский район), на столичной улице Зацень. Потерпевшими по уголовному делу, которое передано прокурору для направления в суд, проходят 28 человек. Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей, из них возмещено более 800 тыс.









Обвиняемый (сейчас он под стражей) с 2006-го по 2018 год предлагал помочь со строительством, установлением прав на объекты недвижимости и завладел деньгами 25 человек – всего более 1,8 млн рублей. Еще фигурант, вводя людей в заблуждение, вместо помощи в оформлении документов по доверенности распоряжался квартирами, а в одном случае – земельным участком. Мужчина продавал доли в недвижимости, а полученные таким способом деньги тратил.





Поводом к разбирательствам и уголовному преследованию жителя Минска послужили многочисленные обращения граждан в правоохранительные органы.