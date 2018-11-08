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Расследованы махинации с недвижимостью в столице и пригороде. Ущерб – более 2 млн рублей

09.11.2018 19:41 — Разное | Партизан  
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В мошенничестве, а также в присвоении и растрате обвиняется 49-летний столичный житель, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе информации и общественных связей Следственного комитета Беларуси.

Всего выявлено 28 эпизодов противоправной деятельности. Они в основном связаны со строительством многоквартирных домов и продажей в них жилья в деревнях Лапоровичи и Селюты (Минский район), на столичной улице Зацень. Потерпевшими по уголовному делу, которое передано прокурору для направления в суд, проходят 28 человек. Общая сумма ущерба превышает 2 млн рублей, из них возмещено более 800 тыс.


Обвиняемый (сейчас он под стражей) с 2006-го по 2018 год предлагал помочь со строительством, установлением прав на объекты недвижимости и завладел деньгами 25 человек – всего более 1,8 млн рублей. Еще фигурант, вводя людей в заблуждение, вместо помощи в оформлении документов по доверенности распоряжался квартирами, а в одном случае – земельным участком. Мужчина продавал доли в недвижимости, а полученные таким способом деньги тратил.

Поводом к разбирательствам и уголовному преследованию жителя Минска послужили многочисленные обращения граждан в правоохранительные органы.

 
Теги: Минск
 
 
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В мошенничестве, а также в присвоении и растрате обвиняется 49-летний столичный житель, сообщили агентству «Минск-Новости» в отделе информации и общественных...
 
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Светлы шлях
Единство
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