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ДРСМД не отвечает нынешним реалиям, заявил Болтон в Париже

09.11.2018 20:26 — Разное | Интерфакс  
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу выразил несогласие с точкой зрения, что США ведут изоляционистскую политику.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что Дж.Болтон, выступая в Париже, заявил, что "(США - ИФ) никогда не были изоляционистами", однако не всегда сосредотачивали внимание лишь на Европе.

Советник подчеркнул, что участие президента США Дональда Трампа в памятных мероприятиях во Франции в честь окончания Первой мировой войны указывает на "его (Д.Трампа - ИФ) приверженность совместной обороне".

Отвечая на вопрос о решении США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Дж.Болтон заявил, что с момента заключения этого договора в конце 1980-х годов в мире произошли существенные технологические изменения. Кроме этого, советник вновь обвинил РФ в несоблюдении положений договора.

20 октября Д.Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.

ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.

 
 
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в пятницу выразил несогласие с точкой зрения, что США ведут изоляционистскую политику. Агентство...
 
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Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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