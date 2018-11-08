Кинофильм Раду Жуде "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" стал обладателем Гран при "Золото "Лістапада" за лучший фильм как лучший фильм игрового кино. Церемония закрытия 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" прошла в пятницу вечером в Минске.

Фильм-победитель "Лістапада" повествует о современном прочтении исторических событий. В современной Румынии увлеченная историей Мариана Марин занята реконструкцией событий 1941 года, чтобы представить их публике на центральной площади города.

В ходе фильма герои анализируют природу зла и жестокости в середине прошлого века и в современном обществе, а также отношение наших современников к тому, что происходило в годы Второй мировой войны.

Кинокритики уже назвали эту картину своего рода новой редакцией работы Ханны Арендт о банальности зла. При помощи годаровской бескомпромиссной формы повествования, фильм демонстрирует, что к варварству приводит не только совершение жестоких действий – чтобы сделать человека варваром, иногда достаточно всего лишь замолчавшей совести.

Над картиной "Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары" работали представители киноиндустрии сразу пяти европейских стран – Румынии, Чехии, Франции, Болгарии и Германии.

Представляем всех призеров 25-го кинофестиваля "Лістапад":

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО

Гран-при “Золото “Лiстапада” за лучший фильм

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», режиссер – Раду Жуде (Румыния, Чехия, Франция, Болгария, Германия)

Лучшая режиссура

Цзя Чжан-Кэ за фильм «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония)

Лучший сценарий

Огнен Главонич за фильм «Груз» (Сербия, Франция, Хорватия, Иран, Катар)

Лучшая операторская работа имени Ю.А. Марухина

Адам Баерски, Томаш Рафа за фильм «Однажды в ноябре» (Польша)

Лучшая женская роль Чжао Тао за роль в фильме «Пепел белоснежен» (Китай, Франция, Япония)

Лучшая мужская роль

Степан Девонин за роль в фильме «Сердце мира» (Россия)

Лучшее звуковое (музыкальное) решение фильма

Антон Байбаков за фильм «Вулкан» (Украина, Германия)

Специальный приз жюри

«Третья жена», режиссер – Аш Мэйфэр (Вьетнам)

Члены жюри: Юсуп Разыков (Россия, Узбекистан), Андрей Крецулеску (Румыния), Нерина Т.Коцьянчич (Словения), Антон Сидоренко (Беларусь).

КОНКУРС ИГРОВОГО КИНО «МОЛОДОСТЬ НА МАРШЕ»

Лучший фильм конкурса имени кинорежиссера В. Т. Турова

«Мертвые и другие», режиссеры – Жоан Салависа, Рене Надер Мессора (Бразилия, Португалия)

Специальный приз жюри

«Манта рей», режиссер – Пхуттипхонг Арунпхенг (Таиланд, Франция, Китай)

Диплом «За нарушение ожиданий зрительского восприятия, за благородство режиссуры, за изысканный монтаж»:

«Горничная», режиссер – Лила Авилес (Мексика)

Члены жюри: Зара Абдуллаева (Россия), Итиро Ямамото (Япония), Павел Пряжко (Беларусь).

ОСНОВНОЙ КОНКУРС ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО

Гран-при за лучший документальный фильм

"Домашние игры", режиссер – Алиса Коваленко (Украина, Франция, Польша)

Специальный приз жюри

«За пределом», режиссер – Марта Прус (Финляндия, Германия, Польша)

Дипломы «За выдающиеся достижения»

«Отшельник», режиссер – Артем Москалев (Россия)

«Пленница», режиссер – Бернадетт Туза-Риттер (Венгрия)

Члены жюри: Михал Лещиловски (Польша, Швеция), Рати Онели (Грузия), Пертти Вейялайнен (Финляндия), Евгения Марченко (Россия), Галина Адамович (Беларусь).

КОНКУРС МОЛОДОГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО – КОНКУРС НАЦИОНАЛЬНЫХ КИНОШКОЛ

Приз «За лучший фильм»

«Та же боль», режиссер – Петер Санд Магнуссен (Польская национальная школа кино, телевидения и театра в Лодзи)

Диплом «За операторскую работу и мужество»

«Отчуждение», режиссер – Бегим Жолдубай Кызы (Кыргызско-Турецкий университет «Манас»)

Диплом «За остроумный оригинальный подход»

«На восток», режиссер – Имэн Чжан (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)

Диплом «За то, что говорите жизни «да», осознавая ее быстротечность»

«Прыжки Бруно», режиссер – Мирна Эверхард (Мобильная киношкола «DOCNOMADS»)

Члены жюри: Йозефина Зеттмахер (Германия), Илона Бичевска (Латвия), Мария Костюкович (Беларусь).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

Лучший игровой фильм

«Дочь», режиссер – Мара Тамкович (Польша)

Лучший документальный фильм

«Песни для Кита», режиссер – Руслан Федотов (Беларусь, Россия)

Лучший анимационный фильм

«Лагодны воўк», режиссер – Наталия Дарвина (Беларусь)

Дипломы:

«За выдающееся визуальное решение»

«Франка» (Альманах «Война. Остаться человеком»), режиссер – Митрий Семенов-Алейников (Беларусь)

"За утонченность и поэтичность творчества"

Игорь Волчек за фильм «Волчишко» (Беларусь)

Члены жюри: Рената Санторо (Италия), Паскаль Рамонда (Франция), Дарья Юркевич (Беларусь).

КОНКУРС ФИЛЬМОВ ДЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ АУДИТОРИИ «ЛIСТАПАДЗIК»

Золотой «Лістападзік» за лучший фильм

«Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)

Лучшая детская роль

Шан-Хэ Хуан, фильм – «Знает только море» (Тайвань)

Лучшая работа взрослого актера в детском фильме

Филиппо Нигро, «Побег в Рим» (Италия, Швейцария)

Специальный приз жюри за лучший сценарий

«На грани», режиссер – Алдияр Байракимов (Казахстан)

Диплом «За лучшее операторское искусство»

«Товарищ ребенок», режиссер – Мооника Сийметс (Эстония)

Члены жюри: Эрик Билодо (США), Наргес Абияр (Иран), Елена Турова (Беларусь).

ПРИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ЖЮРИ КИНОПРЕССЫ «ФИПРЕССИ»

«Новые голоса – Приз ФИПРЕССИ» за лучший дебют

«Горничная», режиссер – Лила Авилес (Мексика)

Члены жюри: Люси Вирхен (Мексика), Дьёрдь Карпати (Венгрия), Константы Кузма (Германия), Вьера Лангерова (Словакия), Максим Карпицкий (Беларусь).

ПРИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ

«За лучший игровой фильм»

«Юли», режиссер – Исиар Больяин (Испания, Великобритания, Германия)

«За лучший документальный фильм»

«Проект «Бабушка», режиссер – Балинт Ревес (Венгрия, Германия, Великобритания)

За лучший фильм для детской и юношеской аудитории в конкурсе «Лістападзік»

«Супа Модо», режиссер – Ликарион Вайнайна (Кения, Германия)

ПРИЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ А. Г. ЛУКАШЕНКО «ЗА ГУМАНИЗМ И ДУХОВНОСТЬ В КИНО»

Наталья Мещанинова за фильм «Сердце мира» (Россия)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ МИНСКОГО ГОРОДСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

«Ласковое безразличие мира», режиссер – Адильхан Ержанов (Казахстан, Франция)

ПРИЗ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИИ «МИР» В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

«Отшельник», режиссер – Артем Москалев (Россия)

ПРИЗ «СОЛОМЕННЫЙ ЗУБР» ГИЛЬДИИ КИНОВЕДОВ И КИНОКРИТИКОВ БЕЛОРУССКОГО СОЮЗА КИНЕМАТОГРАФИСТОВ

«У Палессі на балоце», режиссеры – Роман Бурмаков, Руслан Синкевич, Светлана Котлярова, Марта Геращенко (Беларусь)

ПРИЗ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ В НОМИНАЦИИ «ЗА ВЕРНОСТЬ НРАВСТВЕННЫМ ИДЕАЛАМ В КИНОИСКУССТВЕ»

Режиссер Инна Цгоева за фильм «Я, Виктор» (Россия)

Режиссер Елена Буякова за фильм «Один день из жизни Алеся и Алеси» (Беларусь)

25-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" проходил со 2 по 9 ноября в Минске. В нем приняли участие более 160 картин из 48 стран.