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Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов
Новости Беларуси. Туман накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской, Гомельской и Минской областях, а также в самой столице, видимость на дорогах составляет 100−500 метров. Это уже привело к нескольким дорожно-транспортным происшествиям, в том числе со смертельным исходом. В Минском аэропорту отменили два рейса, десятки вылетов задерживаются.
С 6 утра в Минском аэропорту задержано 10 рейсов на прилёт и 5 на вылет. Несколько рейсов и вовсе было принято решение отменить – из Москвы и Калининграда.
Самолёт компании «Белавиа» летел из Питера, покружил над аэропортом, но приземлиться не рискнул. Улетел обратно. В таких ситуациях решение о посадке принимает командир экипажа самолёта, а не руководство аэропорта.
Ромина Саматханова, официальный представитель РУП «Национальный аэропорт «Минск»:
Ксения и Людмила Жмыря должны были вылететь в 13.20. В итоге в аэропорту провели дополнительных 3 часа.
Ксения и Людмила Жмыря:
Рагид Шарифов работает юристом в крупной компании, летит в Россию. К возникшей ситуации относится с пониманием.
Рагид Шарифов:
Отслеживать время прибытия и отлёта самолётов можно в режиме реального времени. На сайте или с помощью телефона.
Евгений Поболовец, СТВ:
В условиях плохой видимости страна живет уже вторые сутки. По утрам видимость на дорогах не превышает ста метров. Как итог – многочисленные пробки и ДТП. Не обошлось и без серьёзных аварий.
Так, в Вороновском районе школьный автобус столкнулся с погрузчиком – водитель госпитализирован. Пострадали двое детей. А в Витебске на пешеходном переходе сбили женщину, хотя водитель ехал не быстро.
Александр Козючиц, официальный представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома:
У женщины – перелом позвоночника. Говорит, что видела автомобиль, но стала переходить дорогу. В ГАИ напоминают, что в таких погодных условиях не всё зависит от реакции водителя.
Анна Банадык, старший инспектор по особым поручения УГАИ МВД Беларуси:
Илья Коробков приехал из Питера. Там такая погода почти каждый день. Как правильно переходить дорогу, помнит со школьной скамьи.
Илья Коробков, турист:
Сегодня туманный Минск похож не только на Питер. В соцсетях называют город «Туманным Бульбионом». А шутка про Сайлен Хилл в трендах вторые сутки.
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Новости Беларуси. Туман накрыл Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродненской, Гомельской и Минской областях, а также в самой столице,...
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