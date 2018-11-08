|
С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро
Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С 1 января жители стран союза, путешествующие наземным транспортом, смогут ввозить товаров на сумму 500 евро и по весу – не более 25 килограммов. Сейчас можно на 1500 евро и до 50 килограммов.
Решение о снижении нормы принято по предложению Российской Федерации. Новые лимиты будут действовать для всех 5 стран, которые входят в союз, в том числе и для Беларуси.
Новости по теме
‡агрузка...
Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов
С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро
Новости экономики за 09.11.2018
Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»
В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения
Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона
Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)