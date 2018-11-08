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С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро

09.11.2018 21:12 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С 1 января жители стран союза, путешествующие наземным транспортом, смогут ввозить товаров на сумму 500 евро и по весу – не более 25 килограммов. Сейчас можно на 1500 евро и до 50 килограммов.

Решение о снижении нормы принято по предложению Российской Федерации. Новые лимиты будут действовать для всех 5 стран, которые входят в союз, в том числе и для Беларуси.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение изменить лимиты на ввоз товаров из-за границы для личного пользования,  сообщили в...
 
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