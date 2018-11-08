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Новости экономики за 09.11.2018
Новости Беларуси. Беларусь остаётся одним из самых крупных торговых партнёров России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущем году взаимный товарооборот увеличился на 14% и уже превысил 26, 5 миллиарда долларов.
Эта цифра позволяет уверенно сохранять первое место среди стран СНГ и четвёртое среди всех торговых партнёров Российской Федерации. Больше нас наторговали только Китай, Германия и Нидерланды.
ВЫСТАВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Крупный контракт на поставку молочной продукции подписан в рамках участия белорусской делегации в первой китайской международной выставке импортных товаров и услуг. Сумма контракта – 30 миллионов долларов.
Белорусские продукты пользуются большим спросом в Китае. В 2018 году экспорт уже превысил 52 миллиона, а по итогам 2018 вплотную приблизится к 100 миллионам долларов. Лидирующие позиции здесь занимает отечественная молочка, поставки которой в текущем году увеличились в 9 раз.
НЕ ЗАБУДЬТЕ УПЛАТИТЬ
Почти 170 тысяч белорусов имеют в собственности две и более квартиры. Количество таких людей ежегодно увеличивается примерно на 10 %. Сегодня в министерстве по налогам и сборам напомнили, что от налога на недвижимость освобождаются владельцы только одной квартиры. У кого их две и более, нужно этот налог заплатить до 15 ноября. Кстати, сегодня плательщиками земельного налога и налога на недвижимость являются почти 3 миллиона граждан, но с учётом льгот фактически их оплачивают только полтора миллиона.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СТИМУЛ
В Беларуси хотят отменить тариф на оформление железнодорожных билетов через интернет. Проект постановления Совмина вынесен на общественное обсуждение. После отмены тарифа, стоимость билета, купленного в кассе, останется прежней, а оформленного через интернет уменьшится. Таким образом, изменения должны стимулировать электронные продажи и сократить затраты, связанные с работой билетных кассиров.
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Новости Беларуси. Беларусь остаётся одним из самых крупных торговых партнёров России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В текущем году взаимный...
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