|
Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»
В Минске разрешилась главная кинематографическая интрига года. Сегодня в последний день работы юбилейного, 25-го, международного кинофестиваля «Лістапад» стали известны победители конкурсной программы. Об итогах финального фестивального дня узнаем у моего коллеги Дмитрия Бояровича.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Людмила Саенкова, кинокритик:
Николай Лавренюк, координатор Национального конкурса:
Приз Президента Беларуси «За гуманизм и духовность в кино» достался режиссеру Наталии Мещаниновой за фильм «Сердце мира», а специальный приз Мингорисполкома достался картине «Ласковое безразличие мира»
Напомним, награды ранее раздали в конкурсе Национальных киношкол. Главный приз отправился в польский город Лодзь. Кстати, второй год подряд. А вот «Лiстападзік» покорила германо-кенийская картина с экзотическим названием «Супа Модо». Фильм о детской мечте нашёл отклики в сердцах и зрителей, и жюри.
Дмитрий Боярович:
Новости по теме
Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
«Это всегда интересно посмотреть». Картины из Германии, Украины и Польши закрывают конкурс национальных киношкол на «Лістападзе»
‡агрузка...
Как в Сайлент Хилле. Густой туман стал причиной множества ДТП и отмененных рейсов
С 1 января для граждан стран ЕАЭС лимит ввоза товаров снизится до 500 евро
Новости экономики за 09.11.2018
Фильм «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» получил Гран-при «Лiстапада-2018»
В Италии введён режим чрезвычайного положения из-за масштабного наводнения
Фильм «Юли» возглавил рейтинг зрительского голосования в основном конкурсе игрового кино «Лiстапада»
В КНДР остановили демонтаж ракетного полигона
Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске разрешилась главная кинематографическая интрига года. Сегодня в последний день работы юбилейного, 25-го, международного кинофестиваля «Лістапад» стали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)